BTS inicia su ambiciosa gira en medio de mucha expectativa

No hizo falta esperar demasiado para confirmar lo evidente, y es que el regreso de BTS no era un simple reencuentro, sino el punto de partida de algo mucho más grande. La banda surcoreana encendió motores esta semana con el inicio de una gira global que ya genera cifras difíciles de dimensionar incluso para los estándares del pop actual.

El arranque se dio en Goyang, a pocos kilómetros de Seúl, donde miles de fans desafiaron la lluvia con outfits morados, el color que ya funciona como código emocional entre el grupo y su audiencia.

La ciudad también se sumó al momento con espacios iluminados en ese tono, como el Parque del Lago Ilsan, que sirvió de antesala para una serie de conciertos que prometen ser multitudinarios.

Con 85 fechas confirmadas en 34 ciudades, el recorrido pasará por Asia, Norteamérica, Europa y América Latina, incluyendo paradas en Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires, Sao Paulo y Madrid. La expectativa es tan alta que algunos analistas ya comparan su potencial económico con el histórico “Eras Tour” de Taylor Swift.

Un fenómeno que no conoce fronteras

El ambiente en Corea del Sur fue una prueba clara del alcance global del grupo. Entre los asistentes se escuchaban conversaciones en distintos idiomas, desde español hasta japonés, y la historia se repite con seguidores que cruzan continentes.

El regreso en vivo no sólo se sintió en el estadio. La transmisión del concierto desde la plaza Gwanghwamun, frente al palacio Gyeongbokgung, logró cifras contundentes en Netflix, con 18,4 millones de espectadores en todo el mundo.

“ARIRANG”, el sonido de una nueva etapa

La gira llega acompañada por “ARIRANG”, un disco que se apoya en la tradición coreana para construir un relato más introspectivo. El título toma referencia de una canción folclórica profundamente arraigada en la identidad del país, asociada a la nostalgia y la separación.

Según explicó Kim Jeong-seob, autor de “El universo de BTS”, el álbum busca ir más allá de los conflictos juveniles para explorar una mirada más reflexiva sobre la identidad y el contexto actual. En sus palabras, la banda se adentra “en un ámbito en el que reflexionan más profundamente” sobre sí mismos.

Esa evolución también aparece en el discurso del grupo. Jin lo resumió con claridad al hablar del tour: “Queremos encontrarnos con el público de todo el mundo lo antes posible, y dado que esta es nuestra primera gira mundial en mucho tiempo, queremos experimentar de primera mano la cultura y el ambiente de los conciertos de cada región”.

Después de casi cuatro años marcados por la pausa obligada del servicio militar, BTS volvió con una propuesta que combina espectáculo masivo, identidad cultural y una mirada más madura sobre su propio lugar en la industria. Un regreso que, lejos de apoyarse sólo en la nostalgia, apuesta por lo que viene.

Sigue leyendo:

Con secretos y sorpresas, ya se estrenó el documental de BTS

Suga, de BTS, hizo un manual musical para niños con autismo

BTS afronta su vuelta con honestidad en su nuevo documental