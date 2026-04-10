Carlos Alcaraz llega a 300 victorias y empata récord de John McEnroe

Carlos Alcaraz llegó a 300 victorias como profesional tras el triunfo 6-3, 6-0 ante Alexander Bublik para avanzar a las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo.

Alcaraz, con 300 triunfos y 67 derrotas en su carrera, empató el récord de John McEnroe como el tercer tenista más rápido en llegar a 300 triunfos. El tenista español quedó solo por detrás del estadounidense Jimmy Connors, que cosechó 300 y 63 derrotas y del mítico Rod Laver que logró esa cifra con 55 partidos perdidos.

Alcaraz tardó una hora y tres minutos en dejar fuera del torneo al undécimo jugador del mundo. “En otra vida igual te gane”, le dijo Bublik en la red al término del partido. “Excepto en hierba”, le respondió el número uno del mundo conocedor de que el kazajo de origen ruso muestra su máximo nivel sobre pasto.

Turning defence into offence 🙌



Bublik had to applaud this @carlosalcaraz finish!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/jq5mHQneWs — Tennis TV (@TennisTV) April 10, 2026

El tenista número uno del mundo lleva dieciséis partidos consecutivos con victoria sobre tierra. El Masters 1000 de Roma y Roland Garros y ahora las de Montecarlo.

En arcilla, solo ha perdido uno de los veintiséis partidos que ha jugado desde el inicio de la temporada 2025, fue contra el danés Holger Rune en la final de Barcelona.

“Estoy muy feliz por mi victoria 300 y espero que vengan muchas más”, dijo el vigente campeón del Masters 1000 de Montecarlo al término del encuentro contra Bublik

Alcaraz casi no se complicó ante Bublik en el Masters 1000 de Montecarlo

Carlos Alcaraz comenzó 3-0 el encuentro que parecía encaminado, pero Bublik respondió con un quiebre y puso el encuentro 3-2.

Aunque el español no cedió más terreno ante el kazajo, Alcaraz ganó los 10 juegos siguientes, dio la vuelta a la manga inicial y arrolló en el segundo.

El vigente campeón se enfrentará en semifinales contra el vencedor del partido entre el monegasco Valentin Vacherot y el australiano Alex de Miñaur.

“Jugué un partido muy bueno y sólido contra un jugador que probablemente es diferente, poco habitual y que no se sabe qué es lo que va a hacer”, describió el español. “Estoy contento de haber llegado a semifinales y jugar en ese lugar otra vez aquí. He jugado muy sólido”, añadió.

Sigue leyendo:

Argentina enviará nueve árbitros al Mundial 2026

Gabriela Jáquez se postulará al draft de la WNBA tras brillar con UCLA

Robert Lewandowski se ofrece al AC Milan: ¿Peligra Santi Giménez?