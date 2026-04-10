El Real Madrid empata 1-1 ante el Girona y prácticamente se despide de LaLiga

El Real Madrid parece haber entregado definitivamente el título de LaLiga. En un encuentro marcado por la sombra del próximo duelo europeo, el conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa no pasó del empate 1-1 ante el Girona, un resultado que deja la competición doméstica como un objetivo prácticamente inalcanzable.

Con una distancia que podría elevarse a los nueve puntos respecto al liderato, el equipo blanco se aferra ahora a la Champions League como el último recurso para evitar un segundo curso consecutivo sin títulos grandes.

El encuentro comenzó con un Real Madrid dominante pero carente de vértigo. Con Camavinga en el eje del campo y un Bellingham buscando recuperar su ritmo competitivo, el equipo controló la posesión sin lograr derribar el muro defensivo propuesto por Míchel.

Tras un primer tiempo de ritmo parsimonioso donde Carvajal y Bellingham fueron los más activos, el gol llegó en la reanudación. Al inicio del segundo acto, Federico Valverde rompió la igualdad con un potente disparo que contó con la colaboración del meta Gazzaniga. El 1-0 parecía encarrilar una tarde tranquila antes de viajar a Múnich, pero la falta de autoridad que ha penalizado al Madrid durante todo el curso volvió a aparecer.

El Girona dio un paso adelante y, en el minuto 60, Lemar aprovechó un balón en la frontal para batir a Lunin con un zurdazo inapelable. El empate sumió al Real Madrid en un bloqueo mental, desapareciendo la fluidez y reapareciendo los fantasmas de otros tropiezos recientes ante rivales de la zona media-baja.

El tramo final del partido estuvo marcado por la impotencia local y una jugada polémica: una caída de Kylian Mbappé dentro del área tras un contacto con Vitor Reis en el minuto 85. El colegiado Alberola Rojas decidió no señalar la pena máxima.

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