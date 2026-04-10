Mircea Lucescu fue despedido con honores de Estado en Rumanía

El fútbol europeo y el pueblo rumano dieron el último adiós este viernes a Mircea Lucescu, histórico exseleccionador y figura icónica del deporte balcánico. Lucescu, quien falleció el pasado martes en Bucarest a los 80 años, fue enterrado con honores militares en el cementerio Bellu de la capital, tras tres días de duelos multitudinarios en los que más de 15,000 personas se acercaron a rendirle tributo.

La ceremonia de entierro, marcada por el sonido del himno nacional y las salvas de cañón, fue televisada por gran parte de las emisoras del país, reflejando el impacto de su figura en la sociedad rumana. El féretro, envuelto en la bandera nacional, fue trasladado a una iglesia cuya entrada lucía una alfombra de pétalos de rosas blancas y rojas, colores representativos del Dinamo de Bucarest, club donde dejó una huella imborrable.

El acto religioso contó con la presencia de familiares directos, incluyendo a su hijo Răzvan Lucescu, actual entrenador del PAOK Salónica, y amigos cercanos. Previamente, se realizó una vigilia de tres días en la zona VIP del Estadio National Arena, donde miles de aficionados desfilaron para despedir al mentor.

Un historial de ensueño

La trayectoria de Lucescu abarcó más de sesenta años de dedicación profesional. Como jugador, defendió la camiseta de la selección de Rumanía en 64 ocasiones, pero fue en los banquillos donde consolidó su estatus de leyenda internacional. Dirigió a instituciones de la talla del Inter de Milán, Galatasaray, Besiktas, Zenit de San Petersburgo y Dinamo de Kiev.

Su etapa más laureada tuvo lugar en Ucrania, al frente del Shakhtar Donetsk. Durante doce temporadas, Lucescu transformó al equipo en una potencia europea, conquistando:

8 Ligas

6 Copas

7 Supercopas

1 Copa de la UEFA (2009)

Tras su paso por la selección de Turquía (2017-2019), Lucescu regresó en 2024 para asumir su segunda etapa como seleccionador de Rumanía. En este periodo final en el banquillo nacional, registró un balance de 11 victorias, un empate y seis derrotas.

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