(VIDEO) Kamala Harris no descarta volver a postularse para la presidencia de Estados Unidos

NUEVA YORK – La excandidata presidencial demócrata Kamala Harris no descartó volver a aspirar a esa posición en una entrevista con la BBC.

En el intercambio con “Sunday with Laura Kuenssberg”, la exvicepresidenta dijo que “posiblemente” correría nuevamente para ocupar la Casa Blanca, luego de que el republicano Donald Trump venciera en la pasada elección.

La también exfiscal general de California indicó que las hijas de sus sobrinas (os), “en su vida, con seguridad”, verían a una presidenta en Estados Unidos.

A preguntas de si sería ella, Harris respondió: “Posiblemente”.

Sin embargo, la demócrata añadió que no ha tomado una decisión al respecto, aunque aún se ve con futuro en la política.

“No he terminado”, declaró. “He vivido toda mi carrera como una vida de servicio y lo llevo en la sangre”, añadió.

Al planteamiento de algunos de que tiene pocas posibilidades de ganar un lugar en la papeleta demócrata, respondió que nunca se ha dejado llevar por las encuestas.

“Si hubiera hecho caso a las encuestas, no me habría presentado a mi primer ni a mi segundo cargo, y, desde luego, no estaría sentada aquí”, expuso.

En otros temas, Harris insistió en que el gobierno de Trump es uno autoritario, como previó.

“Dijo que utilizaría como arma el Departamento de Justicia, y eso es exactamente lo que ha hecho”, indicó en esa dirección.

Argumentó que el presidente ni siquiera aguanta bromas de comentaristas de televisión en referencia a la suspensión del humorista Jimmy Kimmel de la cadena ABC luego de que se expresara sobre la reacción de los republicanos al asesinato del influencer de extrema derecha Charlie Kirk.

“Si nos fijamos en lo que ha sucedido, en cómo ha utilizado como arma, por ejemplo, a las agencias federales que persiguen a los satíricos políticos… Es tan susceptible que no soportó las críticas ni siquiera por un chiste, e intentó cerrar un medio de comunicación en el proceso“, cuestionó la abogada.

La exfuncionaria además le salió al paso a los líderes empresariales e instituciones estadounidenses que, a su juicio, han cedido con demasiada facilidad a las exigencias del presidente.

“Hay muchos… que han capitulado desde el primer día, que se arrodillan ante un tirano, creo que por muchas razones, entre ellas, porque quieren estar cerca del poder, porque quizás quieran que se apruebe una fusión o evitar una investigación”, planteó.

En reacción a la entrevista, la Casa Blanca catalogó de mentiras las expresiones de Harris.

“Cuando Kamala Harris perdió las elecciones por una abrumadora mayoría, debería haber captado la indirecta: al pueblo estadounidense no le importan sus absurdas mentiras”, dijo la portavoz Abigail Jackson a la corporación británica.

“O quizás sí captó la indirecta y por eso sigue aireando sus quejas en publicaciones extranjeras”, agregó.

En julio pasado, Harris anunció que no se presentaría como candidata a la gobernación de California en 2026. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de aspirar a otro cargo político eventualmente.

Hace poco más de un mes, la también exsenadora se encontraba promoviendo un libro de memorias sobre su fallida campaña de 2024.

El texto, publicado por Simon & Schuster, se titula “107 días”, y narra desde el periodo en que Joe Biden renunció a la nominación presidencial para pasarle el batón hasta su derrota ante Trump.

Entre otras cosas, el libro incluye críticas al proceder de Biden.

En específico, Harris, al detallar su conversación con el entonces presidente cuando se retiró, cuestionó que este esperara días para respaldarla para que la atención nacional supuestamente se centrara en él por un tiempo.

También en septiembre, Harris le dio un leve respaldo al candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani.

“Miren, en mi opinión, él es el candidato demócrata y merece apoyo”, dijo Harris en una entrevista en “The Rachel Maddow Show” de MSNBC.

“Apoyo al demócrata en la contienda, claro. Pero déjenme decirles esto: no es la única estrella”, afirmó Harris en referencia a otros demócratas en candidaturas municipales.

