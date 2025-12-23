Kamala Harris: Trump no debería intentar cambiar el régimen de Maduro en Venezuela

La exvicepresidenta Kamala Harris afirmó que el gobierno estadounidense de Donald Trump no debería intentar cambiar regímenes en otros países y advirtió que una estrategia de ese tipo hacia Venezuela no cuenta con el respaldo de los estadounidenses.

“Creo firmemente que el gobierno estadounidense no debería intentar cambiar los regímenes alrededor del mundo”, dijo sobre en una entrevista con Univision sobre el aumento de la tensión entre Washington y el régimen de Nicolás Maduro.

Añadió que su país “no quiere ir a la guerra” ni ver tropas del país involucradas en un conflicto en el Caribe. “No quiere enviar tropas estadounidenses a pelear esta lucha, sea cual sea esta lucha”, subrayó.

Cuestionó además si Trump cree tener autoridad para hacerlo.

Trump: Maduro sería “inteligente” si dejara el cargo

En una rueda de prensa desde su residencia de Mar-a-Lago, Trump afirmó que Maduro sería “inteligente” si decidiera dejar el cargo y señaló que, si el socialista venezolano “se hace el duro”, enfrentará consecuencias.

“Será la última vez que pueda hacerlo”, dijo el mandatario republicano.

Trump también reiteró acusaciones de que el régimen de Maduro estaría facilitando el envío de drogas y criminales hacia Estados Unidos, y defendió el reciente bloqueo a buques petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela.

En ese contexto, confirmó que Washington confiscó un cargamento de 1.9 millones de barriles de petróleo y que evalúa venderlo o incorporarlo a las reservas estratégicas estadounidenses.

La escalada de tensiones incluye un mayor despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y la interceptación de varios petroleros que transportaban crudo venezolano, acciones que la Casa Blanca justifica como parte de su ofensiva contra el narcotráfico.

El gobierno estadounidense sostiene que estas operaciones buscan debilitar al Cartel de los Soles, al que vincula con Maduro y que fue designado como organización terrorista.

Este martes, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, aseguró ante el Consejo de Seguridad que su país aplicará sanciones “al máximo” para privar al régimen venezolano de recursos económicos.

Waltz reiteró que Trump está dispuesto a usar “todo el poder y la fuerza” de Estados Unidos para combatir a los carteles de la droga que operan desde Venezuela.

El régimen, por su parte, acusó a Estados Unidos de “piratería” tras la incautación de buques con crudo venezolano y llevó el caso ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

