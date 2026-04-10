Nada de YouTube: las prohibiciones de Shakira a sus hijos

Las noticias en torno a Shakira cambiaron un poco el tono, luego de que hablara de sus hijos y de la rutina que intenta construir junto a ellos en Miami.

Lo hizo durante una charla con Henar Álvarez, en el programa “Al cielo con ella”, emitido por TVE, donde la artista hizo énfasis en que la fama no convierte a la maternidad en un ejercicio más sencillo. Milan, de 13 años, y Sasha, de 11, han crecido rodeados de cámaras, aunque puertas adentro buscan una vida lo más parecida posible a la de cualquier niño.

Con la sinceridad que ya se ha vuelto parte de su sello, la colombiana explicó cómo ha manejado el tema de la tecnología en casa, uno de los asuntos que más le preocupan: “Ellos, yo creo que ya tienen la suficiente inteligencia y madurez, y también experiencia para no buscar donde no hay que buscar. Primero porque tienen el tema de la tecnología súper controlado; no tienen teléfono, tienen un iPad, pero muy controlado, que se los doy el sábado en la mañana, una hora, o así. O sea, no tienen demasiado acceso a internet”, dijo a TVE, al describir las reglas que rigen en su hogar.

Una decisión contundente

La artista barranquillera añadió una medida que aplica sin excepciones: “Les prohibí YouTube directamente”, comentó, dejando claro que no se trata de un capricho, sino de una postura firme ante los riesgos que pueden enfrentar los menores.

Ella confía en que pronto se adopten políticas más estrictas sobre el acceso infantil a plataformas digitales y mencionó que sigue con atención los pasos que se han dado recientemente en Australia y en España. Según ella, sus hijos también comprenden el sentido de esas restricciones.

En ese mismo tramo de la entrevista, Shakira habló de cómo lidian Milan y Sasha con la exposición pública que implica ser hijos de dos figuras tan conocidas. Desde su separación de Gerard Piqué en 2022, los rumores se han multiplicado y la presión mediática forma parte del día a día de la familia. Aun así, la cantante intenta que ellos entiendan dónde colocar la atención y qué deben evitar dentro del universo digital.

Lo esencial frente al ruido

La intérprete lo resumió con una claridad que no deja espacio a dudas: “Saben que hay que buscar la felicidad en las cosas simples. Saben que no hay que dejarse engañar por todo lo que se dice. Que la verdad no está en las redes sociales. Que tampoco hay que ir buscando su nombre ni el mío, ni el de su padre, porque ¿para qué?”.

Esa filosofía, más cercana a lo cotidiano que al brillo del estrellato, es la que intenta mantener en su casa. Pese a la atención internacional que rodea cada paso que da, Shakira procura que sus hijos vivan su infancia con la tranquilidad que ella nunca tuvo.

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