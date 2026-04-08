Shakira se sincera sobre su ruptura con Piqué: “Me rompí en mil pedazos”

La cantante colombiana Shakira se sinceró sobre su polémica ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué en 2022. La estrella pop ofreció una entrevista al programa “Al cielo con ella”, el nuevo late show de TVE presentado por Henar Álvarez.

La barranquillera explicó cómo se derrumbó en ese difícil momento de su vida y luego encontró las herramientas para reconstruirse a través de la música.

“Lo que hago es contarme a mí misma, contar mi verdad. Mucha gente sabe que me rompí en mil pedazos, como les pasa a muchos en algún momento de la vida, y me reconstruí a mí misma pieza a pieza. A partir de ahí emprendí un viaje hacia mí misma y busqué las herramientas dentro de mí misma. En ese viaje a las profundidades de mí misma encontré, a través de mi música, mi propia fuerza”, dijo Shakira en la entrevista.

Shakira explicó que ha aprendido a reírse de las dificultades, como una forma de afrontarlas. “Me río mucho de lo que me ha pasado. Hago muchas bromas; las dificultades que tengo las convierto en motivo de broma. De las dificultades nadie está exento, pero hay que reírse de la vida antes de que la vida se ría de nosotros”, dijo.

En la entrevista, Shakira habló también sobre la sororidad, el eje conductor de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran”, basada en su álbum homónimo. La artista se refirió a la posición “incómoda y cruel” en la que se ha puesto a las mujeres a lo largo de la historia.

“A las mujeres nos han querido encasillar y colocar en una vitrina de ser lindas, guapas, mantener la llama del amor vivo, traer dinero a casa, criar hijos, que no se nos mueva un pelo… Nos han puesto en un lugar muy incómodo y cruel. La presión es muy grande”, dijo la artista.

Tras su separación de Piqué, Shakira dejó Barcelona, donde vivió durante más de una década, y se mudó con sus dos hijos a Miami. En medio de su dolorosa separación, causada por una presunta infidelidad del exfutbolista, la artista se sumergió en su proceso creativo para su nuevo álbum. Fue entonces cuando surgió su exitoso trabajo discográfico “Las mujeres ya no lloran”, que la ha llevado a realizar la gira más exitosa de su carrera.

“Es un grito de libertad y de amor propio. Un recorrido emocional muy profundo, pero también muy lindo. Es un reencuentro con mis fans, que me han visto crecer, equivocarme, enamorarme, caer y levantarme durante 30 años”.

La artista explicó también el significado detrás de la frase que da nombre a su gira. “La frase ‘las mujeres ya no lloran’ es un grito de libertad. Cuando una mujer puede pararse sobre sus propios pies y tiene independencia económica, no tiene que soportar ni malos tratos ni infidelidades”.

Shakira cerrará su gira con una histórica residencia de 11 conciertos en Madrid, España, su primera serie de conciertos en el país desde que se mudó a Estados Unidos.

Esta residencia se realizará en un estadio temporal construido únicamente para este evento. Se llamará “Estadio Shakira” y contará con una amplia variedad de actividades: conciertos, exposiciones, charlas, talleres, cine, gastronomía, literatura y experiencias culturales compartidas.

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