Reportan que un equipo de la MLS busca contratar a Neymar

Mientras intenta recuperar su mejor nivel con el Santos, el brasileño Neymar aparece en el radar de la MLS, donde podría reencontrarse con Lionel Messi, aunque como rival.

De acuerdo con reportes, el FC Cincinnati ya ha iniciado contactos con el entorno del jugador para conocer sus condiciones.

Por ahora se trata de conversaciones preliminares, pero la posibilidad de su llegada representa un movimiento atractivo para una liga que ya ha sumado figuras como Messi o Luis Suárez.

🇧🇷 Sources: FC Cincinnati engage Neymar's camp on preliminary talks.



Very preliminary. Still internal discussions at club about whether to push for the global superstar… but Cincy is gauging Neymar's interest/requirements.



w/ @PaulTenorio https://t.co/X1IgY32feP — Tom Bogert (@tombogert) April 9, 2026

FC Cincinnati busca a Neymar

Actualmente, la principal limitación para que el traspaso se concrete radica en la normativa de la liga: el equipo no dispone de un cupo libre para jugador designado, también llamado “jugador franquicia”, figura clave para fichar estrellas internacionales con los presupuestos más elevados.

Las posiciones están ocupadas por Kévin Denkey, Miles Robinson y Evander, quienes cuentan con contratos a largo plazo. La única opción pasaría por liberar una de esas plazas.

El delantero brasileño, de 34 años, tiene vínculo vigente con el Santos hasta finales de 2026. Tras su paso por Al Hilal, Neymar firmó con el equipo paulista un contrato a corto plazo, que más tarde se renovó por una temporada adicional.

Su desempeño en la temporada actual registra 494 minutos disputados durante 6 partidos, en los que acumula tres goles y la misma suma en asistencias.

La apuesta de Cincinnati por atraer a figuras internacionales no es nueva. El club ya había sondeado a futbolistas como Weston McKennie y Josh Sargent, convencido de que sus recursos económicos y sus modernas instalaciones pueden convencer a futbolistas de renombre.

Neymar quiere jugar el Mundial 2026

Aquí es donde la historia toma otro matiz. Más allá del posible destino, el momento que vive Neymar abre la puerta a una redefinición de su carrera.

Llegar a la MLS -y particularmente a un equipo como Cincinnati- no solo tendría impacto mediático, sino que también podría representar un nuevo tipo de reto deportivo.

Sería una oportunidad para cambiar la narrativa que lo ha rodeado en los últimos años, apostando por un rol protagónico en una liga en crecimiento. No es un camino nuevo para las grandes estrellas, pero en su caso, vendría con expectativas distintas y de cierta forma, el volverse protagonista le da un nuevo estatus. Lo que podría traducirse a volver a ser relevante.

Por ahora, el panorama sigue abierto. Hay interés, hay conversaciones, pero también hay obstáculos claros. Lo único que falta es una señal concreta de que el movimiento realmente está cerca.

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