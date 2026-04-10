SOLLOS Yerba Mate: Barron Trump apuesta por la industria de las bebidas funcionales

La empresa SOLLOS Yerba Mate, Inc. incursiona en el competitivo mercado de las bebidas con dos sabores piña y coco. Un lanzamiento que cuenta con el respaldo del hijo menor del presidente de los Estados Unidos, Barron Trump.

Según los documentos públicos, Barron es el director de la empresa que tiene pautado su lanzamiento oficial en mayo de 2026, de acuerdo con una publicación de la empresa en LinkedIn. Se trata de una marca de yerba mate que inicialmente tendrá dos sabores estrella: Piña y Coco, como abrebocas de lo que será la presentación oficial.

Recordemos que la yerba mate es una bebida originaria de Sudamérica, especialmente popular en Argentina, Uruguay y Paraguay. Esta bebida es abundante en antioxidantes y polifenoles, y ha tomado auge en Estados Unidos como una alternativa con cafeína al café.

SOLLOS Yerba Mate presentó, mediante un video con una estética cuidada, un paquete de 12 latas que reposa sobre una tabla de surf blanca flotando en el agua.

People cita que en los documentos públicos presentados en enero en Florida y Delaware, Barron figuraba como uno de los cinco socios de SOLLOS Yerba Mate, Inc. Barron aparece como director, junto con los socios Spencer Bernstein, Rudolfo Castello, Stephen Hall y Valentino Gomez.

Una marca inspirada en el ciclo amanecer y puesta del sol

La esencia de la marca se centra en “bebidas que promueven un estilo de vida basado en ingredientes naturales y funcionales”. La compañía tiene su sede en una propiedad ubicada a aproximadamente un kilómetro y medio del club Mar-a-Lago, en Palm Beach.

Sobre el nombre de la marca, se trata de un juego de palabras que tiene su raíz en el español “Sol”, según un comunicado publicado en las redes sociales de la empresa:

“SOL” : Representa el amanecer y el comienzo del día.

: Representa el amanecer y el comienzo del día. “LOS”: Es “Sol” escrito al revés, representando la puesta de sol y el final del día.

La marca se inspira en un estilo de vida en la naturaleza, especialmente vinculado al mar. “Creciendo en el sur de Florida, nuestro estilo de vida se moldeó por la oportunidad de pasar tiempo al aire libre durante todo el año. Esa experiencia nos llevó a crear SOLLOS™, una bebida diseñada para complementar la vida en el ‘Estado del Sol’”.

La identidad gráfica de la marca se ajusta perfectamente a esta descripción, ya que los colores predominantes en los empaques, latas y el sitio oficial son el azul cielo, con una imagen de un sol amarillo con forma de estrella de muchas puntas y una silueta superpuesta de color naranja, evocando los tonos de la puesta del sol. Por su parte, la tipografía se presenta en un azul intenso, evocando el azul profundo del mar.

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