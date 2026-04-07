Starbucks presenta nuevas bebidas Energy Refreshers con cafeína y vitamina B para la primavera

A partir del 7 de abril, las bebidas refrescantes de Starbucks alcanzan un nivel más energizante. La cadena ha hecho oficial la opción de personalizar sus bebidas agregando dos nuevos ingredientes funcionales: cafeína natural y vitaminas del complejo B.

Con este movimiento, la gigante del café abraza las tendencias saludables al ofrecer productos que van desde bebidas con energía de origen natural hasta una amplia gama de refrescos, incluyendo dos nuevos sabores de fresa y mango, además de Bocaditos de almendra y postres de avena diseñados para el desayuno con una buena dosis de proteína.

Estos anuncios responden directamente a la evolución del consumidor, quien hoy muestra una mayor inclinación hacia alimentos abundantes en proteínas e ingredientes más naturales. La transparencia en los componentes es un aspecto clave que enorgullece a la marca.

«Ofrecemos innovación y sabor sin concesiones. Queremos asegurarnos de brindar a nuestros clientes opciones con las que se sientan bien», indica Dana Pellicano, vicepresidenta sénior de experiencia global de producto.

Refresh Energy: potencia personalizada

Los clientes podrán convertir sus bebidas refrescantes clásicas en una verdadera bebida energizante. La personalización permite adicionar cafeína natural en dosis que, dependiendo del tamaño, oscilan entre los 100 mg y 175 mg, complementadas con vitaminas del grupo B.

Además, el mango se consolida como el ingrediente estrella de la temporada. No solo se puede agregar a las bebidas existentes en el menú, sino que debuta una espuma fría de mango para aportar un toque tropical y cremoso a toda la oferta de primavera.

El auge de las bebidas funcionales

Si el 2025 fue el año donde las tendencias hacia lo saludable y las bebidas ready-to-drink con ingredientes simples marcaron la pauta, este 2026 presencia la renovación total de los menús en las principales cadenas de café.

Starbucks lleva aproximadamente dos años profundizando su propuesta de menú bajo en azúcar y rico en proteína. Tras el éxito del primer trimestre, este 7 de abril se materializan las nuevas opciones de alimentación funcional con:

Bebidas naturales con aporte extra de energía.

con aporte extra de energía. Bocaditos de almendra y postres de avena con un 15% de proteína.

Energy Refreshers con sabores frutales

Una de las novedades de la “sirena verde” es su nueva línea de Energy Refreshers, disponibles en todas sus cafeterías de EE. UU., que ofrece más opciones energizantes a sus clientes con sus populares Refreshers.

Las novedades incluyen dos nuevos refrescos, Mango y Fresa, en versiones clásica, limonada y leche de coco. Cada opción ofrece un sabor afrutado y refrescante, ideal para la primavera, destaca la marca.

Las bebidas energéticas centrales son los Energy Refreshers de Mango y Fresa, junto con el Mango Dream, con la opción de agregar 125 mg de cafeína en tamaño grande, además de vitaminas B.

Mango: el ingrediente estrella

La nueva espuma de mango aporta un toque cremoso a las bebidas. Crédito: Starbucks | Cortesía

Una nueva espuma fría para la primavera, esta vez con sabor a mango, estará disponible para agregar a las bebidas del menú. El elemento diferenciador de la espuma es darle una textura cremosa y un sabor vibrante a la bebida, lo que también eleva la experiencia del cliente.

Como mencionamos, el mango es el protagonista de la temporada y una muestra son el nuevo Matcha Helado con Crema de Mango y el Iced Mango Cream Chai, que apuestan por ofrecer combinaciones innovadoras de sabores, fusionando lo mejor del matcha y el chai con esta fruta tropical.

Starbucks se ha caracterizado por estudiar el mercado y ofrecer sabores que cautiven paladares; de hecho, tiene un departamento que se encarga de estudiar y proponer nuevos sabores y, de acuerdo con la marca, la popularidad del Iced Ube Coconut Cream Shaken Espresso demuestra la efectividad en esta área.

Snacks saludables

Starbucks responde a nuestra necesidad de alimentos funcionales: bebidas bajas en azúcar con aporte vitamínico y nuevos snacks con un 15% de proteína. Crédito: Starbucks | Cortesía

La avena nocturna MUSH es otra de las opciones saludables que ofrece un cereal listo para comer en el desayuno, con un aporte de 7 gramos de fibra y 15 de proteína. Está disponible en sabores de chocolate y mantequilla de maní.

Mientras tanto, los bocaditos de almendra, coco y chocolate negro SkinnyDipped ofrecen una opción para un antojo dulce con solo 3 gramos de azúcar. Estos bocaditos combinan abundante coco y almendras crujientes bañadas en una fina y deliciosa capa de chocolate negro.

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