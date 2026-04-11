Coachella 2026: ¿A qué hora es el show de Justin Bieber y dónde puedes verlo en vivo?

El festival de Coachella está a punto de comenzar su segundo día con un lineup que cuenta con varias estrellas de la industria musical, encabezado por el fenómeno global, Justin Bieber. Si tu deseo es verlo desde alguna plataforma, acá te mostraremos cuándo inicia su presentación y por dónde puedes corear sus canciones junto a él, aunque no hayas viajado al desierto.

Desde que se anunció que Justin estaría presente en el Empire Polo Club, las expectativas de sus seguidores se encendieron. Ahora, millones de personas, no solo en Estados Unidos, sino también a nivel mundial, podrán deleitarse con los éxitos del cantante estadounidense.

¿A qué hora y en qué plataforma puedes ver el show de Justin Bieber?

Los artistas de la programación de hoy tienen previsto comenzar las actuaciones generales a partir de la 1:00 p.m. (horario del Pacífico) y 4:00 p.m. (hora del Este). Bieber comenzará después de las 12:00 a.m. en las zonas horarias de la Montaña, el Centro y el Este.

Por ser el artista estelar, se tiene programado que Justin Bieber suba al escenario principal de Coachella a las 11:25 p.m. (PT), 12:25 a.m. (MT), 1:25 a.m. (CT) y 2:25 a.m. (ET). El cantante de música pop repetirá su presentación el sábado 18 de abril en los mismos horarios.

El performance de Justin se transmitirá, como tradicionalmente se hace en este festival, en vivo a través de la plataforma de YouTube, en el canal oficial de Coachella.

Otros artistas importantes que se presentarán este sábado

Aunque Bieber es la cara principal del lineup de hoy, hay otros artistas reconocidos a nivel global que harán su presentación este sábado.

En el escenario principal, también estará Addison Rae, con un show de 50 minutos entre las 8:30 p.m. y las 9:20 p.m. Por otro lado, el DJ francés David Guetta subirá a la tarima en el Quasar a las 12:00 a.m. y la banda colombiana de pop latino, Morat, se presentará en el escenario del Gobi desde la 1:10 a.m. Todos estos horarios corresponden a la zona Este.

Sabrina Carpenter se lució en la primera noche

La líder de la primera jornada del Coachella Fest fue Sabrina Carpenter, quien no defraudó a sus fans con un grandioso performance que contó con invitados especiales.

Su presentación en Coachella, anunciada como la más ambiciosa de su carrera, terminó convertida en un desfile de referencias, escenografías monstruosas, humor disparatado y una coreografía narrativa que no dejó espacio para el aburrimiento.

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