Sabrina Carpenter se lució en Coachella con un brutal show

Convertir un festival en un pequeño universo propio es un lujo que pocas figuras pueden darse, y Sabrina Carpenter decidió hacerlo a lo grande en su regreso al desierto.

Su presentación en Coachella, anunciada como la más ambiciosa de su carrera, terminó convertida en un desfile de referencias, escenografías monstruosas, humor disparatado y una coreografía narrativa que no dejó espacio para el aburrimiento.

Un inicio cinematográfico y un escenario que no dio tregua

El público apenas se estaba acomodando cuando un corto proyectado en las pantallas mostró a la cantante convertida en motorista temeraria, detenida por un policía interpretado por Sam Elliott, primer cameo de una noche que no se guardó nada.

Cuando la artista pisó la pasarela con “House Tour”, quedó claro que el corazón del espectáculo sería su escenografía con colinas inspiradas en Hollywood con un enorme “Sabrinawood”, autos vintage, fuentes de agua vivas en plena tarima durante “Tears” y hasta una fantasía con bailarines caracterizados como caniches para acompañar “Manchild”.

Cameos inesperados y un monólogo que encantó al público

Entre las sorpresas mejor guardadas estuvo la intervención de Susan Sarandon, quien apareció para dar vida a una versión futura de Carpenter. En un monólogo tan melancólico como ingenioso, habló de una nieta imaginaria y de cómo la recuerda: “La tía Sabrina es feliz, pero no sonríe”.

La cadena de invitados siguió con Will Ferrell, que irrumpió como electricista despistado, y con la voz tronante de Samuel L. Jackson en “Juno”, ordenándole a la artista: “Termina la puta canción”.

Un momento incómodo llegó cuando, durante un pasaje íntimo al piano, una espectadora lanzó una “zaghrouda”, un grito típico de la cultura árabe, y Carpenter lo interpretó como canto tirolés (canto que se caracteriza por cambios muy bruscos en el tono vocal). “¿Esto es lo que haces? No me gusta”, respondió, entre risas tensas.

El resto de la jornada tuvo energía, homenajes y colaboraciones improbables

En otra tarima, Turnstile firmaron una de las actuaciones más comentadas. La introducción quedó en manos de Bill Yates, padre de su vocalista Brendan Yates, quien recordó entre altavoces que la banda ensayó trece años en su sótano antes de despegar.

Más tarde, Teddy Swims convirtió su set en una reunión inverosímil. Invitó a Joe Jonas, al que presentó como “el Jonas Brother más sexy y talentoso”, para cantar “When You Look Me In The Eyes”.

Repitió la fórmula con Vanessa Carlton en “A Thousand Miles” y terminó con un estallido rockero junto a David Lee Roth, que apareció para rematar con “Jump”, clásico de Van Halen.

El cartel del día lo completó Carolina Durante, que celebraron su debut con un anuncio gigantesco que ya circula por redes: “Burgers. Soccer. My mom”, mensaje directo a su tema “Hamburguesas”.

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