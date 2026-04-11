Coachella 2026: conoce el lineup para este sábado 11 de abril y sus artistas destacados

El festival de Coachella 2026 empezó con una impresionante energía en su primer día y todas las funciones cumplieron las expectativas, empezando con los géneros de pop/rock. Este es solo el comienzo de dos fines de semana llenos de una diversidad musical impresionante y por eso te mostraremos el lineup que tendrá su encuentro con el público este sábado, 11 de abril.

Siete de los ocho escenarios corearon canciones rústicas, sonoras y otras suaves. El stage que más emociones desbordó fue el de Sonora, donde prevaleció el rock metálico y las emociones se dejaron fluir con toda la vibra.

Lineup para el evento de este sábado en Coachella

Ese fue solo el primero, de seis días, divididos en dos fines de semana con artistas de diversos gustos musicales. Una de las noches más esperadas por todos los que viajaron al desierto es la de este sábado porque podrán disfrutar de la primera actuación del cantante estadounidense Justin Bieber.

Además del fenómeno que cautiva a las chicas a nivel global, también se presentarán otros artistas de renombre como Addison Rae, el DJ David Guetta y la agrupación Morat.

El resto del lineup está compuesto por: Giveon, The Strokes, Sombr, Labrinth, David Byrne, rusowsky, 54 Ultra, Mind Enterprises, Bia, PinkPantheress, Interpol, Nine Inch Noize, Worship, Bedouin, Armin van Buren x Adam Beyer y más artistas que mueven al público entre guitarras, pop suave y beats electrónicos.

¿Dónde puedes ver Coachella en vivo?

Si no tienes la oportunidad de asistir a la movida jornada de este sábado en el desierto, puedes disfrutar a través del canal de YouTube Coachella totalmente en vivo. Allí estarán distribuidas las transmisiones, rotando los stages.

Las transmisiones comienzan a las 7:00 p.m., hora del Este de Estados Unidos, y permiten alternar entre propuestas en directo, una herramienta perfecta para quienes prefieren armar su propio recorrido sin importar la distancia.

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