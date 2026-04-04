Hispano tenía drogas suficientes “para matar a millones de personas”: fiscalía al acusar en Nueva York

Phillip González fue imputado en Long Island (NY) como sospechoso de operar como un “traficante de drogas de gran envergadura” y otros delitos relacionados con estupefacientes, debido a la posesión de aproximadamente siete kilogramos de sustancias controladas, incluyendo fentanilo, cocaína, ketamina y MDMA.

“La cantidad de fentanilo incautada era tan grande que tenía el potencial de matar a millones de personas, lo cual subraya el peligro que representan aquellos que trafican con este veneno”, declaró en un comunicado el Fiscal del Distrito Suffolk, Raymond A. Tierney.

Según la investigación, el 17 de febrero agentes del Departamento de Policía del condado Suffolk acudieron a una residencia en East Patchogue tras recibir una llamada informando sobre dos personas halladas inconscientes debido a una posible sobredosis de drogas. Al llegar, se declaró el fallecimiento de una de las víctimas, mientras que la otra fue trasladada al hospital NYU Langone en Patchogue.

En el lugar de los hechos se incautaron dos frascos de vidrio distintivos, cada uno de los cuales contenía una sustancia en polvo, así como dos teléfonos celulares. Tras investigar uno de los teléfonos la policía logró determinar el número de la persona que presuntamente había vendido los narcóticos letales al fallecido.

El 20 de febrero un detective encubierto de la policía de Suffolk logró contactar a González utilizando el número obtenido del teléfono del fallecido y coordinó la compra de narcóticos. El sospechoso presuntamente instruyó al detective encubierto para que se reuniera con él en un lugar específico en Selden. Una vez allí, el acusado presuntamente le vendió una cantidad de cocaína en polvo.

El 24 de febrero el detective encubierto volvió a contactar a González para coordinar la compra de cocaína. Dos días después, agentes de la policía ejecutaron una orden de registro en la vivienda alquilada de Gonzalez, cerca del lugar donde se habían llevado a cabo las transacciones encubiertas de drogas. Supuestamente, en la residencia incautaron más de cuatro kilogramos y medio de fentanilo, cantidad suficiente para causar la muerte de más de 2,2 millones de personas. En ese alijo, más de 2.5 kilogramos contenían también xilacina.

La xilacina, conocida comúnmente como “Tranq”, es un potente sedante utilizado habitualmente por los veterinarios para el ganado mayor. Los traficantes de drogas la emplean como “agente de corte” para aumentar sus márgenes de beneficio en la venta de estupefacientes. La posesión y venta de xilacina sigue siendo legal actualmente en el estado Nueva York, a menos que -como ocurrió en este caso- se encuentre mezclada con otros narcóticos ilícitos.

Asimismo, se incautaron supuestamente en la residencia de González más de un kilo y medio de metanfetamina cristalina, así como aproximadamente 223 gramos de una mezcla conocida comúnmente como “Tusi” o “cocaína rosa”, compuesta por ketamina y MDMA (sustancia conocida habitualmente como “éxtasis” o “molly”, una droga sintética que actúa como estimulante y psicodélico, utilizada ilícitamente por sus efectos eufóricos).

También se incautaron supuestamente 40,820 miligramos de ketamina, 234 gramos de cocaína y cinco cajas que contenían cientos de viales con fentanilo y “Tusi”. Además, en la residencia de González se incautaron supuestamente dos armas de fuego cortas (pistolas) cargadas y operativas, un cargador de gran capacidad y diversos utensilios para el consumo y tráfico de drogas, incluidas balanzas digitales utilizadas para pesar y distribuir narcóticos.

En total, como resultado de esta investigación llevada a cabo por el Departamento de Policía del condado Suffolk y la Oficina del Fiscal de Distrito, se confiscaron y retiraron de las calles casi siete kilogramos de narcóticos y sustancias ilícitas, cuyo valor en el mercado negro superaba los $360,000 dólares.

El juez John B. Collins ordenó que González permaneciera detenido sin fianza hasta el 6 de abril. De ser declarado culpable del cargo más grave que se le imputa, se enfrenta a una pena de prisión de entre 15 años y cadena perpetua.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Epidemia nacional

El fentanilo es un opioide sintético barato y potente que se puede usar para mezclar drogas como la cocaína o la heroína y producir un efecto hasta 50 veces más fuerte. “Es la amenaza más importante para nuestra salud pública y nuestra seguridad pública”, destacó en 2023 el agente especial de la DEA en Nueva York, Frank Tarentino. “Es veneno... Esto es sólo la punta del iceberg. Cada día tenemos más convulsiones. En la ciudad de Nueva York hay una sobredosis de drogas cada tres horas. A nivel nacional es cada cinco minutos, 295 al día”.

En diciembre de 2025 el mandatario Donald Trump firmó una orden ejecutiva que designa el fentanilo como un arma de destrucción masiva, diciendo que la medida busca reforzar la respuesta del gobierno federal frente a la crisis provocada por esta droga sintética.

A fines de marzo de 2026 la DEA acusó a Arístides Cabrera, alias “Buddha”, como sospechoso de delitos relacionados con drogas que resultaron en el envenenamiento mortal de un niño de 12 años en su hogar en El Bronx (NYC).

En febrero pasado un padre y su novia fueron acusados por el envenenamiento fatal con fentanilo de un niño de 4 años en Brooklyn (NYC). En septiembre de 2023 un bebé hispano murió en El Bronx (NYC) tras consumir fentanilo que estaba almacenado ilegalmente en su guardería.

El creciente suministro de fentanilo ha exacerbado la epidemia de drogas en la ciudad de Nueva York: el mortal opioide se detecta en el 80% de las muertes por sobredosis, según el Departamento de Salud (DOH).

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