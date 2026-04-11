“Emily in Paris” prepara nuevamente sus maletas

La sexta temporada de “Emily in Paris” será rodada en Grecia y Mónaco, algo que confirma la intención de ampliar el universo visual de la comedia romántica creada para el ya icónico personaje.

El equipo comenzará a filmar en mayo y, aunque la trama se mantiene bajo llave, la orientación general apunta hacia un viaje significativo para Emily Cooper. Esta vez, el personaje interpretado por Lily Collins partiría hacia tierras griegas tras recibir una invitación del chef Gabriel, encarnado por Lucas Bravo. La dinámica entre ambos podría adquirir un matiz diferente en escenarios bañados por el azul del Egeo.

Un recorrido que ya había empezado fuera de París

La exploración de nuevas locaciones no es algo completamente nuevo para la serie. La quinta temporada abrió el camino cuando llevó parte importante de su historia a Roma y Venecia. Eso amplió el espectro estético del proyecto y dio pie a una fórmula que ahora vuelve a expandirse más allá de Francia.

En años previos también se habían incluido rodajes en lugares como Saint-Tropez y Megève, una combinación que permitió mostrar otras facetas del estilo de vida europeo que rodea a Emily.

El elenco principal se mantiene en la nueva etapa

Buena parte de los actores que han acompañado a Emily desde el inicio regresarán para esta próxima entrega. Entre los nombres confirmados figuran Philippine Leroy-Beaulieu, quien da vida a Sylvie Grateau; Ashley Park como Mindy Chen; Samuel Arnold en el papel de Julien; Bruno Gouery como Luc; y Lucien Laviscount, el encargado de interpretar a Alfie.

Esto parece dar continuidad emocional al proyecto, mientras se insertan nuevos paisajes y, posiblemente, nuevas tensiones. Con un núcleo tan reconocido, la producción aspira a mantener la química que ha llevado a la serie a acumular una enorme base de seguidores desde su estreno.

Una historia que sigue viajando

Desde su lanzamiento en 2020, “Emily in Paris” ha relatado el desembarco profesional y personal de una ejecutiva de marketing originaria de Chicago que se adapta al ritmo parisino.

Esa mezcla de romance, humor y estética ha permitido que permanezca como uno de los títulos más vistos de Netflix. Ahora, con la próxima temporada, la historia se mueve hacia coordenadas que podrían renovar nuevamente su relato sin romper su esencia.

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