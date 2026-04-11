No más: Ralph Fiennes se despide de ser Voldemort

Para muchos seguidores de Harry Potter, pensar en Lord Voldemort es pensar en Ralph Fiennes. Su interpretación definió al antagonista en la pantalla grande y lo instaló como uno de los villanos más recordados del cine reciente. Sin embargo, con la nueva serie que se está preparando, el actor ha dejado claro que no repetirá el papel que marcó a toda una generación.

Durante una conversación en el espacio “The Claudia Winkleman Show”, Fiennes cerró las especulaciones que algunos fans mantenían vivas. Cuando le preguntaron por la posibilidad de encarnar de nuevo al mago oscuro, la respuesta fue directa y sin matices: “Creo que ya es demasiado tarde”, afirmó, con lo que puso fin a cualquier esperanza de verlo regresar a ese universo.

La expectativa por el nuevo Voldemort

La serie, que se estrenará hacia finales de 2026, ha generado todo tipo de conversaciones entre el público. Con Harry, Ron y Hermione regresando a Hogwarts en una adaptación más fiel a los libros, la curiosidad por conocer la identidad del nuevo Voldemort ha ido creciendo.

En redes sociales, los seguidores han lanzado múltiples propuestas, algunas tradicionales y otras más arriesgadas, con el objetivo de imaginar quién podría asumir un rol tan emblemático.

Tilda Swinton ha tenido el visto bueno de su compatriota para el rol de Voldemort. Crédito: Alastair Grant | AP

HBO ha compartido algunos nombres del elenco, aunque mantiene en reserva al actor que interpretará al villano central. Esa ausencia de información ha alimentado el debate y ha impulsado a los nostálgicos a pedir que Fiennes regresara, algo que el propio intérprete ya descartó por completo.

La actriz que Fiennes apoyaría como sucesora

Aunque dejó claro que no volverá a ponerse el manto del antagonista, Fiennes sí reveló a quién le entregaría gustoso la responsabilidad de encarnar a Voldemort. En la misma entrevista mencionó que una de las sugerencias vistas en redes le llamó la atención de inmediato.

Les diré algo: Tilda Swinton fue mencionada en algún momento como una de las candidatas, y creo que sería increíble Ralph Fiennes – Actor

Con esa frase, el actor británico elogió abiertamente a Tilda Swinton, conocida por su estilo camaleónico y su capacidad para transformarse en personajes de gran complejidad. Su nombre ya figuraba entre las apuestas del público, pero ahora cuenta con el respaldo de quien dio vida al propio Voldemort.

El nombre de Cillian Murphy también ha sido mencionado, pero el actor aseguró en el podcast “Happy Sad Confused”, que no estaba al tanto de esa posibilidad, y que sería un gran reto interpretar el personaje después del trabajo de Fiennes durante tantos años.

La producción de HBO mantiene bajo llave gran parte de sus decisiones, incluida la elección del nuevo antagonista.

Lo que sí es evidente es que la franquicia se prepara para una etapa completamente distinta, con una reinterpretación integral del mundo mágico y con un elenco renovado que buscará conectar con nuevas audiencias sin perder a quienes crecieron con la saga. La pregunta ahora es quién tomará la varita que él deja atrás.

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