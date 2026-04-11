Nuevas fotos de “The Hunger Games: Sunrise On The Reaping”

Lionsgate dio nuevas señales a los seguidores de Panem al publicar nuevas imágenes de “The Hunger Games: Sunrise On The Reaping”, precuela que expande la historia surgida de los libros de Suzanne Collins.

El avance permitió ver por primera vez a Joseph Zada en la piel de Haymitch Abernathy, acompañado por un grupo de actores que mezcla juventud con figuras consagradas.

Entre quienes aparecen en el material destacan Elle Fanning como Effie Trinket, Kieran Culkin como Caesar Flickerman, Jesse Plemons en el rol de Plutarch Heavensbee y Kelvin Harrison Jr. como Beetee Latier. También se aprecia a Ralph Fiennes encarnando al presidente Coriolanus Snow, Lili Taylor como Mags Flanagan, Joseph Zada como Haymitch y Maya Hawke en el papel de Wiress.

Un vistazo a los años previos a Katniss Everdeen

La historia regresa al territorio que los fans conocen bien, aunque desde una perspectiva previa a la llegada de Katniss. Esta vez, la narración se enfoca en la juventud de Haymitch Abernathy, ubicada 24 años antes de los hechos vistos en “Los Juegos del Hambre”.

El relato arranca en la mañana de la cosecha de los quincuagésimos “Juegos del Hambre”, una edición reconocida por su nivel de brutalidad y por coronar a un ganador que, con el tiempo, se convertiría en mentor clave del Distrito 12.

El proyecto cuenta con la dirección de Francis Lawrence, quien retoma el universo que ya había trabajado en entregas anteriores de la saga. El guion estuvo a cargo de Billy Ray y la producción corre por cuenta de Nina Jacobson y Brad Simpson, responsables de Color Force. Cameron MacConomy figura como productor ejecutivo.

Una franquicia que sigue creciendo

A más de una década del estreno de su primera película, el fenómeno sigue demostrando fuerza. Las cinco entregas previas superan los 3,300 millones de dólares en taquilla alrededor del mundo, una cifra que explica por qué Panem continúa generando nuevas historias.

El impulso literario también ha sido abrumador. El libro “Sunrise On The Reaping” vendió 1,5 millones de copias en su primera semana en Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Sólo en el mercado estadounidense alcanzó 1,200,000 ejemplares, duplicando el arranque de “The Ballad of Songbirds and Snakes” y superando por un margen amplio las ventas iniciales de “Mockingjay”.

Con un elenco lleno de nombres reconocidos y una trama que profundiza en uno de los personajes mejor recordados de la franquicia, las fotos confirman que esta precuela llegará con ambición y con la intención de ampliar un universo que sigue sumando generaciones de seguidores.

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