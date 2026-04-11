Tyson Fury desafía a Anthony Joshua tras derrotar en su regreso a Arslanbek Makhmudov

El peleador británico Tyson Fury regresó al ring una vez más y lo hizo derrotando a Arslanbek Makhmudov por una clarísima decisión unánime (120-108, 120, 108, 119-109).

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Buena actuación del ‘Rey Gitano’, que demostró en el abarrotado estadio del Tottenham Hotspur que las 16 semanas de campamento le han servido para regresar con menos óxido del esperado. Cabe recordar que no se subía a un ring desde su derrota con Oleksandr Usyk en diciembre de 2024.

Fury, que tuvo un bonito detalle al lucir las palabras ‘RIP Ricky’ (por su buen amigo Ricky Hatton) en la parte trasera del calzón, dominó desde el inicio al ‘León’ Makhmudov. Fue un combate entre dos gigantes, pero sin duda el mejor boxeo, así como la mayoría de los mejores y más contundentes golpes, fueron obra del inglés.

Tyson Fury defeats Arslanbek Makhmudov via unanimous decision in his return! #FuryMakhmudov is LIVE on Netflix pic.twitter.com/JcUklPn2gl — Netflix Sports (@netflixsports) April 11, 2026

Buscaron sus opciones todo el combate

El combate comenzó con un ritmo alto. Makhmudov intentó imponer su potencia desde el inicio, presionando a Fury con combinaciones frontales y buscando acortar la distancia. Durante los primeros tres asaltos, el ruso logró conectar algunos golpes significativos, obligando al británico a moverse constantemente.

Sin embargo, a partir del cuarto round, el combate empezó a inclinarse. Fury ajustó su estrategia; aumentó el uso del jab, mejoró su desplazamiento lateral y comenzó a controlar la distancia con mayor precisión. Su ventaja en alcance y experiencia (con más de 240 asaltos profesionales frente a menos de 100 de su rival) se hizo evidente.

Tyson Fury's reaction to his own combo 🤣#FuryMakhmudov is LIVE on Netflix! pic.twitter.com/DnA6jfJMY4 — Netflix Sports (@netflixsports) April 11, 2026

Entre los rounds 6 y 9, el británico dominó con claridad. Conectó combinaciones limpias, evitó el intercambio directo y redujo progresivamente la ofensiva de Makhmudov, que comenzó a mostrar signos de fatiga.

La clave del triunfo de Fury estuvo en su capacidad de adaptación. A diferencia de sus combates anteriores, donde el intercambio fue más directo, esta vez optó por una estrategia conservadora pero efectiva: minimizar riesgos y maximizar control.

Makhmudov, por su parte, no logró sostener el ritmo inicial. Su dependencia del nocaut temprano y la falta de recursos tácticos en la segunda mitad del combate limitaron sus opciones.

Pidió una pelea contra Anthony Joshua

Con Anthony Joshua en primera fila, tras el combate llegó el reto: “Quiero darte la pelea que todos han estado esperando. Te quiero a ti, AJ, Anthony Joshua. Démosles a los aficionados del boxeo lo que quieren, la ‘Batalla de Gran Bretaña’. Quiero pelear contigo a continuación, ¿aceptas mi desafío?”, dijo Gypsy King.

Lo cierto es que Joshua no se inmutó y tampoco aceptó, por lo que Fury insistió: “¡Eres un gran imbécil, ¿quieres pelear o no?! Esta vez no hay escapatoria; después de 10 años de preparación, ¡vamos a bailar!” Joshua sí que llegó a decir: “Soy el jefe. Tú trabajas para mí. Soy tu dueño”, pero ni mucho menos dio pistas sobre su futuro inmediato. Según Turki Alalshikh todo “depende de AJ”.

"I'm the boss. You work for me. I'm the landlord."



Anthony Joshua to Tyson Fury after the fight 👀 #FuryMakhmudov pic.twitter.com/ZbEABJ4Ur9 — Netflix Sports (@netflixsports) April 11, 2026

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