El ingrediente oculto en tu polvo de hornear que deberías evitar (y cómo hacerlo en casa)

Hornear tus postres favoritos, hacer panqueques esponjosos y pasteles con una buena miga es un arte que puede esconder ciertos trucos, sobre todo cuando estamos en la búsqueda de ingredientes saludables y libres de químicos. El polvo de hornear es un aliado fundamental para darle volumen a las preparaciones y, con la combinación de solo tres ingredientes, puedes hacerlo fácilmente en casa.

Para lograr ese efecto esponjoso, el ingrediente estrella es el bicarbonato de sodio combinado con ácido tartárico. El resultado es un poderoso impulsor químico casero sin aditivos innecesarios.

La importancia de elegir opciones sin metales

Si eres amante de la repostería, conoces la importancia de usar el polvo de hornear y cómo este ayuda a dar ese toque de ligereza. Sin embargo, muchas marcas comerciales utilizan aditivos y metales como el aluminio. No existe un “consumo seguro” de metales pesados; por ello, aunque las cantidades permitidas sean mínimas para el consumo humano, lo ideal es optar por alternativas más naturales.

Los expertos de AIB International, dedicados a asesorar cadenas de suministro de alimentos, explican que los ácidos se clasifican por su velocidad de reacción (rápida o lenta). No hay velocidades estándar, sino variaciones que afectan las tasas de disolución. Según sus informes, el fosfato monocálcico es el ácido más común, mientras que los ácidos más lentos incluyen ingredientes como el pirofosfato ácido de sodio o el sulfato de aluminio y sodio, componentes que preferimos evitar en una dieta limpia.

Receta: polvo de hornear casero y natural

La combinación de bicarbonato de sodio y vinagre es la reacción química perfecta para rescatar tus bizcochos. Al mezclarse, crean burbujas de dióxido de carbono que aportan esa esponjosidad increíble sin dejar rastro de sabor. Crédito: Shutterstock

Ingredientes:

1 cucharada de bicarbonato de sodio (baking soda apto para consumo).

(baking soda apto para consumo). 2 cucharadas de cremor tártaro o ácido tartárico (disponible en supermercados o tiendas de repostería).

o ácido tartárico (disponible en supermercados o tiendas de repostería). 1 cucharada de almidón de maíz (preferiblemente NON-GMO), de papa o de yuca.

Paso a paso:

Busca un recipiente con tapa, previamente esterilizado y completamente seco. Agrega todos los ingredientes respetando las medidas descritas. Agita bien hasta que todos los polvos se integren de manera homogénea. Consérvalo en un lugar fresco y seco de tu cocina para evitar que la humedad lo active antes de tiempo.

¿Cómo saber si tu polvo de hornear sigue activo?

Es muy sencillo verificar si el polvo de hornear o la levadura química están en buen estado. Basta con colocar una pequeña cantidad en un bol y agregar agua tibia. Si al entrar en contacto con el agua comienza a burbujear de inmediato, es la señal de que tiene la fuerza necesaria para ser usada en tus recetas.

Otras opciones para hornear como un profesional

El bicarbonato es un aliado versátil en la cocina. Si prefieres evitar los componentes químicos de las versiones comerciales o buscas una solución de último minuto, puedes usar esta alternativa:

Bicarbonato y vinagre: Para obtener el mismo efecto leudante, puedes combinar vinagre blanco (o de manzana) con bicarbonato de sodio directamente en la mezcla líquida de tu receta. Esta reacción química genera burbujas de dióxido de carbono que aportan suavidad y volumen sin alterar el sabor final de tus postres.

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