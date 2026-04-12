Exnovia de Christian Pulisic se retracta y niega haber acusado al jugador de infidelidad

La exnovia de Christian Pulisic dio marcha atrás a las insinuaciones que ella misma había hecho días antes, en las que dejaba caer que el futbolista la había engañado y que utilizaba la exclusiva app de citas Raya mientras aún estaban juntos.

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Alexa Melton publicó un nuevo mensaje en redes sociales para aclarar su postura y desmarcarse de cualquier acusación directa. “He hecho algunos comentarios sobre un asunto privado y han sido sacados de contexto”, excusó.

“Recibí información falsa. Él no es un infiel. Cualquier narrativa más allá de eso no es mía”, escribió, intentando cerrar la polémica que rápidamente había escalado en redes sociales y medios deportivos.

Tras retractarse, la golfista eliminó por completo sus comentarios originales de Instagram, los mismos que habían detonado la controversia y convertido el tema en tendencia.

Alex Melton, Pulisic’s ex girlfriend, just posted this on his Instagram stories.



She claims her comments were taken out of context when she claimed Pulisic was on a celebrity dating app during their relationship and that Pulisic didn’t cheat on her.



This might be on TMZ… pic.twitter.com/CYZ6yCoB24 — Tactical Manager (@ManagerTactical) April 9, 2026

Melton y Pulisic se convirtieron en tendencia esta semana luego de que la golfista respondiera en Instagram a un seguidor que comentó sobre la ruptura entre ambos. “Este error generacional va a ser estudiado durante años”, escribió el aficionado.

Posteriormente, Melton contestó al instante: “¿Cuántos likes para publicar su perfil de Raya?”.

El comentario fue eliminado poco después, pero ya era tarde: se volvió tendencia en redes y dejó entrever que Christian Pulisic habría estado usando la exclusiva app de citas para celebridades, Raya, mientras aún mantenía la relación.

La polémica salió a flote gracias a la filtración de una supuesta foto del perfil de Pulisic en la app de citas. Esto obligó a la golfista a aclarar que la pareja ya se había separado varias semanas antes.

Pulisic sostenía una relación con la golfista Alexa Melton desde el verano de 2024. La pareja se había convertido en habitual en Instagram y aparecía regularmente en publicaciones de sus redes sociales.

A finales de diciembre, el jugador del AC Milan fue vinculado con la actriz Sydney Sweeney. Sin embargo, el jugador aclaró que no existe ningún tipo de relación entre ambos.



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