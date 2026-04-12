Nailing Browning, exquarterback de los New York Jets, murió a los 57 años tras batallar contra el cáncer

La luz del exquarterback de New York Jets, Browning Nagle, se apagó el pasado viernes a los 57 años. El exjugador murió luego de batallar contra un cáncer de colon.

Su fallecimiento fue confirmado públicamente por su alma máter, la Universidad de Louisville, a través de un comunicado oficial en el que destacaron su liderazgo y su impacto positivo.

El pasado sábado, New York Jets hizo lo propio. “Nos entristece anunciar el fallecimiento de Browning Nagle. Enviamos nuestro amor a la familia Nagle”, informaron.

Nagle fue diagnosticado con cáncer de colon a principios de 2026. La enfermedad avanzó agresivamente a pesar de que el exjugador estuvo recibiendo tratamiento durante los meses previos a su fallecimiento.

Nagle nació en Filadelfia, pero se mudó con su familia al área de Tampa, Florida, a los 13 años. Desde niño demostró talento como mariscal de campo y como lanzador de béisbol.

Incluso fue drafteado por los Boston Red Sox al salir del colegio, y más tarde por los Angels, aunque nunca jugó béisbol universitario.

Comenzó su carrera en West Virginia University, donde jugó dos temporadas antes de transferirse. No obstante, fue en Louisville donde saltó a la élite y se convirtió en titular en 1989 y 1990.

En 1991 se consagró campeón con Louisville al ganar 34-7 a Alabama. Nagle lanzó 451 yardas y tres touchdowns. Fue nombrado MVP del Fiesta Bowl. Incluso cantó el himno nacional antes del partido, algo muy recordado.

En ese año fue seleccionado en el número 34 global en la segunda ronda del Draft por los New York Jets. En su primer año solo jugó un partido en relevo de Ken O’Brien.

En 1992 disputó su única temporada como titular. Fue nombrado titular por el coach Bruce Coslet. En 1993, perdió el puesto ante Boomer Esiason. Jugó poco y fue liberado en 1994.

Seguiría intentando relanzar su carrera con Indianapolis Colts en 1994. Fue suplente, pero ganó el único partido que inició (1–0). Al año siguiente se marchó a Atlanta Falcons y cerró su etapa en la NFL. Tras el retiro, se dedicó a un trabajo de ventas médicas.



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