Bryan Cranston confiesa que perdió su hogar cuando era niño

Este fin de semana estrenó la miniserie “Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair”, en la que se reúne al elenco original de la serie “Malcolm in the Middle”, la cual se transmitió desde el 2000 hasta el 2006.

El elenco, incluyendo a Bryan Cranston, se juntó nuevamente para producir cuatro episodios de entre 25 y 30 minutos cada uno. Como parte de la promoción, el veterano actor dio una entrevista a “The Wall Street Journal” en la que recuerda eventos traumáticos de su infancia.

Durante la conversación, el actor de 70 años contó que durante su infancia vivió en una casa prefabricada en Los Ángeles, California, pero su madre la perdió tras una ejecución hipotecaria.

Perder su hogar no fue el único evento traumático que tuvo que atravesar, pues la ejecución hipotecaria se dio luego de que sus padres se separaran y que su madre entrara en una crisis muy fuerte que la hizo adicta al alcohol.

“Después de que el banco embargara nuestra casa, mi madre nos envió a Kyle y a mí a vivir con sus padres en su granja de pollos de 4 acres en Yucaipa (California), a unas dos horas y media al este. Se llevó a Amy y se fue a vivir con los padres de mi padre en Canoga Park. Fue extraño, pero no tenía adónde ir”, contó Cranston a “The Wall Street Journal”.

Durante una temporada, el actor y uno de sus hermanos veían a su madre cada dos meses. Ese tiempo le sirvió a su madre para poder ahorrar nuevamente y alquilar otro sitio en Canoga Park, California.

Ahora, el actor es dueño de una mansión en Los Ángeles, California, de la que se tienen pocos detalles, pues él ha intentado mantener en todo momento esta residencia con bajo perfil.

Además, tiene una propiedad de lujo en Nueva York y entre sus planes está refugiarse en un pueblo de Francia para pasar un tiempo retirado de la actuación.

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