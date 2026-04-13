Calor inusual en el área triestatal: temperaturas cercanas a 90°F esta semana y posible récord histórico

Un adelanto de verano se instala esta semana en el área triestatal de Nueva York, con temperaturas inusualmente altas para abril que podrían romper récords históricos.

Según CBS News, desde este lunes, el ambiente se transforma con un aumento notable en los termómetros, marcando un contraste drástico con el clima típico de primavera.

Las temperaturas de este lunes alcanzan máximas cercanas a 80°F (27°C), aproximadamente 20° por encima del promedio habitual para el 13 de abril. La sensación térmica incluso puede ser mayor debido a ráfagas de viento que oscilan entre las 25 y 40 millas por hora (40 y 64 km/h), generando un ambiente más propio de junio que de inicios de primavera.

Calor en aumento y tormentas aisladas

El calor continuará intensificándose en los próximos días. Para el martes, se prevé que las temperaturas suban aún más, alcanzando los bajos 80°F (28°C). Aunque gran parte del día se mantendrá seco, existe la posibilidad de tormentas eléctricas hacia el final de la jornada. En zonas al norte y oeste de la ciudad de Nueva York, incluso podría registrarse alguna tormenta aislada con características severas, mientras que en la ciudad el riesgo es menor.

El punto máximo de esta ola de calor llegará el miércoles, cuando los termómetros podrían alcanzar los altos 80°F (31°C) e incluso cerca de 90°F (32°C) en algunos sectores. Estas cifras no solo son inusuales para esta época del año, sino que además amenazan con romper récords históricos vigentes desde hace más de 8 décadas.

Posibles récords históricos en abril

En Central Park, el récord de temperatura máxima para un 15 de abril es de 87°F (31°C), establecido en 1941. En el Aeropuerto LaGuardia, el récord es de 86°F (30°C), también registrado ese mismo año. De concretarse las previsiones, ambos registros podrían ser superados, marcando un evento climático significativo en la región.

A pesar de lo extraordinario del calor, no sería la primera vez que Nueva York experimenta temperaturas de verano en abril. El registro más temprano de un día con 90°F (32°C) en Central Park ocurrió el 7 de abril de 2010, cuando los termómetros alcanzaron los 92°F (33°C). Este antecedente demuestra que, aunque raro, este tipo de fenómeno no es completamente inédito.

El último episodio reciente de calor extremo en la ciudad ocurrió el 17 de agosto de 2025, cuando Central Park registró una temperatura de 91°F (33°C). Sin embargo, lo que distingue al evento actual es su precocidad dentro del calendario anual.

Durante este periodo cálido, el clima se mantendrá mayormente soleado, aunque no completamente estable. A lo largo de la semana podrían aparecer lluvias aisladas en distintos momentos, especialmente en horas de la tarde o noche. Este patrón es típico de condiciones cálidas y húmedas que favorecen la formación de tormentas dispersas.

Las noches también reflejarán este cambio de patrón climático. Lejos de las temperaturas frescas habituales de abril, los valores nocturnos se mantendrán entre los 50°F (10°C) y 60°F (16°C), ofreciendo condiciones templadas e incluso cálidas para esta época del año.

Este episodio de calor temprano es una muestra más de la variabilidad climática que experimenta la región, donde los extremos parecen volverse cada vez más frecuentes. Aunque aún no se puede atribuir directamente a tendencias específicas, expertos señalan que estos eventos son consistentes con patrones observados en años recientes.

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, usar ropa ligera y estar atentos a los cambios en el pronóstico, especialmente hacia mediados de semana, cuando las temperaturas alcancen su punto máximo.

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