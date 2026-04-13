Carlos Queiroz dirigirá su quinto Mundial ahora con la Selección de Ghana

Carlos Queiroz es incombustible y, poco después de haber celebrado su 73º cumpleaños, fue nombrado este lunes como nuevo seleccionador de Ghana.

El técnico portugués, con amplia experiencia, asumirá el mando de las “Estrellas Negras” de forma provisional, de cara al Mundial 2026, que será su quinta experiencia como DT en una Copa del Mundo de mayores.

Queiroz buscará, en una dura misión, llevar a Ghana hasta los cuartos de final del torneo a disputarse desde el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá, una ronda que el seleccionado africano no alcanza desde su histórica actuación en Sudáfrica 2010.

Este nombramiento llega tras el despido de Otto Addo el 31 de marzo, apenas unas horas después de la derrota de Ghana por 2-1 ante Alemania en Stuttgart.

🚨🇬🇭 Carlos Queiroz has been appointed as new Ghana national team head coach with immediate effect.



73 year old Portuguese manager will lead Ghana at the 2026 World Cup. 🌎🆕 pic.twitter.com/FvpzPMqHug — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 13, 2026

Novena selección que dirigirá

Será la novena selección a la que dirija a lo largo de su carrera tras estrenarse con Portugal, en su primera etapa, allá por agosto de 1981.

Desde entonces, se ha hecho cargo de Emiratos Árabes Unidos (1999), Arabia Saudí (2000), Sudáfrica (2001-2002), Portugal (2008-2010), Irán (2011-2019), Colombia (2019-2020), Egipto (2021-2022), Irán (2022-2023), Qatar (2023) y Omán (2025-2026) en última instancia.

Con un balance de tres victorias, cuatro empates y seis derrotas, el objetivo personal de Queiroz será superar los octavos de final con Portugal en 2010, donde cayó contra España gracias a un solitario de David Villa mediada la segunda parte.

Ghana, por su parte, cosechó su mejor resultado en ese mismo Mundial de Sudáfrica, cuando cayó contra Uruguay por penaltis en un partido que sigue escociendo en el país africano.

Este será, por tanto, el quinto Mundial de un Carlos Queiroz que ya sólo estaría a uno de igualar los seis en los que estuvo presente Carlos Alberto Parreira, que también fue asistente de Mario Zagallo en el Mundial del ’70 con Brasil. Posteriormente, dirigió a Kuwait en 1982, Emiratos Árabes en 1990, Brasil en 1994 (campeón), 1998 y 2006, y Sudáfrica en 2010.

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