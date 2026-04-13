El deseo de Lamine Yamal para su ídolo Neymar: “Ojalá pueda estar en el Mundial”

Lamine Yamal rindió homenaje a uno de los futbolistas que más han influido en su desarrollo profesional. El extremo internacional del FC Barcelona calificó este lunes a Neymar Jr. como su gran referente, destacando la huella que el brasileño ha dejado en el fútbol mundial y en su propia concepción del juego.

Preguntado por los referentes necesarios para afrontar el choque ante el Atlético de Madrid, el joven atacante no dudó en señalar al astro brasileño. Yamal recordó especialmente la histórica remontada contra el París Saint-Germain, un encuentro que ha analizado repetidamente.

“Lo he visto muchas veces (ese encuentro), lo vi en directo también. Neymar es un jugador que ha marcado toda mi infancia. Es mi ídolo. Le estaré agradecido por lo que ha dado al fútbol. Siempre nos inspira a todos”, declaró con rotundidad el canterano culé.

Según el atacante español, el brasileño representa ese perfil de jugador que justifica por sí solo el precio de una localidad: “Es un jugador que pagas una entrada para verle. Veías el partido solo por ver sus jugadas. Darle las gracias por lo que ha dado al fútbol”, argumentó.

Deseo mundialista para 2026

Más allá del contexto del club, Lamine expresó su deseo de ver al actual jugador del Santos competir al máximo nivel internacional en la próxima cita de la FIFA. “Ojalá pueda estar en el Mundial”, añadió, refiriéndose a la participación de la selección brasileña en 2026.

Con estas declaraciones, Yamal no solo reafirma su admiración por el legado de Neymar en el Camp Nou, sino que sitúa la creatividad y el atrevimiento del brasileño como el motor de inspiración para liderar el ataque azulgrana en uno de los momentos más críticos de la temporada.

Sigue leyendo:

·El presidente del FC Cincinnati busca una reunión clave con el padre de Neymar Jr.

·Richarlison admite pensamientos suicidas después de Qatar 2022: “Quise chocar contra un muro”

·Union Berlin designó a Marie-Louise Eta como la primera entrenadora en la historia de la Bundesliga