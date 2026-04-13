Argentino Cuti Romero podría perderse el Mundial 2026 por lesión en la rodilla

La rodilla derecha del ‘Cuti’ Romero tiene a las aficiones del Tottenham y Argentina en vilo. Un desafortunado golpe puede haber puesto fin a su temporada en el peor momento posible, con los spurs en puestos de descenso y el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina.

Como afirmó su técnico Roberto De Zerbi, “no quiero decir nada hasta que sepamos más”, pero las lágrimas y el llanto desconsolado del zaguero argentino ponen a uno en lo peor.

Un empujón por detrás de Brian Brobbey estrelló al ‘Cuti’ contra Antonín Kinsky. El portero del Tottenham, con una brecha en la cabeza, pareció ser el gran y peor damnificado. Pero quien no pudo seguir en el partido fue el argentino.

Aquejado de su rodilla derecha, tras ser atendido sobre el césped por los servicios médicos, Roberto De Zerbi tuvo que sustituirlo. Y ahí el ‘Cuti’ Romero rompió a llorar.

🚨💔 Cuti Romero left the pitch injured and in tears today at Tottenham.



The Argentine defender was visibly emotional as he came off — heartbreaking scenes just two months before the World Cup. 🥺🇦🇷 pic.twitter.com/ScPyuJsR11 — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) April 12, 2026

Tottenham no dio detalles de la lesión

El DT italiano del club inglés, Roberto De Zerbi, dijo en rueda de prensa: “Aún no lo sabemos. Tendremos que ver qué pasa en los próximos días. Espero que no sea un problema grave para nosotros, porque es un jugador fundamental. Es un buen tipo, un jugador de primer nivel, con una gran personalidad, y lo necesitamos para terminar la temporada y alcanzar nuestro objetivo”.

Pero según Gastón Edul, periodista argentino especializado en la información de la Albiceleste: “Tiene cierta inestabilidad en la rodilla y van a hacerle análisis en los ligamentos para ver si se lastimó el ligamento colateral interno o si fue el golpe solamente”.

Las informaciones actualizadas que llegan desde Argentina son esperanzadoras, pero justas de cara a la cita mundialista. Se habla de 6-7 semanas de recuperación para la lesión sufrida por el ‘Cuti’, según el periodista argentino Hernán Castillo. Un contratiempo físico que afecta al ligamento colateral de su rodilla. Tendrá que levar la puesta a apunto en dos partes.

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