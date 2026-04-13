Conmebol apunta alto: “La final tiene que ser de dos equipos sudamericanos”

A menos de dos meses para que ruede el balón en el Mundial 2026, el presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez expresó su deseo de ver un dominio absoluto del fútbol regional en el cierre del torneo. Durante la apertura del Seminario de Fútbol Sudamericano en Luque, el dirigente paraguayo manifestó que su gran anhelo es una final protagonizada por dos selecciones de su confederación.

“Yo tengo un sueño, que la final tiene que ser de dos equipos sudamericanos, yo creo que es posible”, afirmó el mandatario, subrayando que las escuadras de la región irán a Norteamérica con la consigna de “defender y a que esa copa se quede en Sudamérica”.

El dirigente también aprovechó el espacio para bromear sobre la rivalidad histórica con el fútbol del Viejo Continente: “Me encanta ganarle a los europeos, hasta en quién juega (a quedarse) más tiempo mudo”, añadió entre risas, reafirmando el espíritu competitivo que impera en la Conmebol tras el título obtenido por Argentina en 2022.

El Mundial 2026 marcará un hito para la confederación, ya que será la primera vez que acudan seis selecciones sudamericanas a una misma edición. Los representantes que buscarán mantener la corona en el continente son Argentina (Actual campeón del mundo), Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay.

Además del sexteto de la Conmebol, el fútbol latinoamericano contará con una presencia extendida a través de la Concacaf. El anfitrión México encabezará esta delegación, acompañado por Panamá y Haití. Asimismo, destaca la participación de Curazao, selección caribeña integrada en el Reino de los Países Bajos que también dirá presente en la cita máxima.

La Conmebol llega a este torneo con la intención de ratificar su vigencia táctica y técnica, confiando en que el aumento de cupos y el nivel actual de sus figuras permitan concretar el sueño de una final íntegramente sudamericana el próximo mes de julio.

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