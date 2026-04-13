Stephen Curry y Luka Doncic lideran ventas de camisetas de la NBA

La NBA publicó este lunes la lista oficial de las camisetas más populares al cierre de la temporada regular 2025-2026. Stephen Curry, base de los Golden State Warriors, mantiene su posición en la cima por encima de Luka Doncic, quien tras su traspaso a Los Angeles Lakers se ha consolidado como la segunda figura con mayor impacto comercial de la liga.

El podio de la popularidad

El ranking, elaborado con datos de NBAStore.com y socios comerciales, refleja un cambio generacional en las preferencias de los aficionados. Tras Curry y Doncic, destaca el ascenso de Jalen Brunson (New York Knicks) al tercer puesto, seguido por el fenómeno francés Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) y el veterano LeBron James, quien cierra el “Top 5” de la competición.

Otras figuras estelares que figuran en las primeras posiciones son Anthony Edwards, de los Minnesota Timberwolves, y el actual Jugador Más Valioso (MVP) de la liga, Shai Gilgeous-Alexander, evidenciando el crecimiento mediático de las nuevas caras de la liga.

Uno de los datos más significativos de este informe es que seis de los jugadores más vendidos tienen 25 años o menos. Entre ellos destacan nombres como Cooper Flagg (Dallas Mavericks), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Cade Cunningham (Detroit Pistons) y LaMelo Ball (Charlotte Hornets).

Los Knicks lideran en ventas

En cuanto a la venta de productos por franquicias, los New York Knicks mantienen el liderato como el equipo que más mercancía comercializa en la NBA. El podio de organizaciones lo completan Los Angeles Lakers y los Boston Celtics, reafirmando el poder de los mercados tradicionales.

Este martes darán comienzo los duelos del torneo Play-In, donde los equipos clasificados entre el séptimo y el décimo puesto de cada conferencia buscarán los últimos boletos para los playoffs, que arrancarán formalmente el próximo sábado.

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