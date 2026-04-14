Agenda comunitaria NYC: alianza para fortalecer las comunidades a través del deporte, feria de empleo y mucho más

Una alianza que busca fortalecer las comunidades locales y apoyar el crecimiento continuo del deporte fue anunciada la semana pasada entre el Gotham FC y Bank of America.

El eje central de esta alianza es Elevate Play, la innovadora iniciativa de acceso comunitario del Gotham FC, ahora presentada por Bank of America Soccer with Us.

Elevate Play aborda el actual déficit de juego entre los menores –ya que solo uno de cada cinco niños en Nueva York y Nueva Jersey cumple con las recomendaciones diarias de actividad física y pasa un promedio de más de cinco horas frente a las pantallas– mediante un programa de desarrollo productivo en las escuelas que incorpora el juego positivo durante el recreo y reduce las barreras para acceder a eventos deportivos en vivo, especialmente para niños de comunidades históricamente marginadas.

José Tavarez, presidente de Bank of America New York City, declaró que estaban muy entusiasmados de asociarse con el campeón Gotham FC, “un equipo que, al igual que Bank of America, representa la excelencia, el trabajo en equipo y un profundo compromiso con la comunidad. A través de esta asociación, nos entusiasma ampliar la participación y el acceso al fútbol mediante clínicas y programas educativos en Nueva York y Nueva Jersey”.

Gotham FC también se asociará con Bank of America para crear las clínicas Bank of America Soccer With Us: experiencias de fútbol gratuitas y prácticas que llegarán a comunidades desfavorecidas, junto con programas de educación financiera, talleres para establecer metas y sesiones para fomentar la confianza, diseñados para preparar a la próxima generación para el éxito dentro y fuera de la cancha.

Además, Gotham FC y Bank of America junto al Fondo Illumination y Playworks, impartirán 20 capacitaciones escolares y brindarán a 10,000 jóvenes, educadores y cuidadores acceso gratuito a los partidos de 2026.

“El juego es una necesidad humana fundamental. Cuando los niños juegan, desarrollan resiliencia, compasión y confianza. A través del juego, aprenden a hacer amigos, resolver problemas y creer en sí mismos, incluso en momentos difíciles”, dijo Robin Grossman, directora ejecutiva de Playworks NY/NJ, durante el lanzamiento del programa Elevate Play, en octubre.

Concierto

Este miércoles 15 de abril, la Asociación de Artistas Clásicos Dominicanos (ADCA) presenta el tercer y último concierto de la Temporada XVI: “Una celebración de la música dominicana – Homenaje a Tony Guzmán. Con la Orquesta Sinfónica de la ADCA, este concierto rinde homenaje al director de orquesta y compositor dominicano Tony Guzmán, bajo su propia dirección. El programa destaca la música tradicional dominicana, presentada en forma sinfónica y que celebra los ritmos y la herencia musical de la República Dominicana. Para los boletos, vaya a https://www.eventbrite.com/e/new-date-a-celebration-of-dominican-music-homage-to-tony-guzman-tickets-1623201181429?

Cuándo: 15 de abril

15 de abril Hora: 7 p.m.

7 p.m. Dónde: Marian Anderson Theater, Aaron Davis Hall, City College of New York.

Feria de empleo

La concejal Sandy Nurse realizará una feria de empleo el sábado 16 de mayo, donde los interesados pueden encontrar oportunidades profesionales en agencias municipales, sindicatos e industrias ecológicas. El evento se llevará a cabo en 1474 Gates Avenue, Brooklyn, de 10 a.m. a 12 p.m. Confirme su asistencia aquí: tinyurl.com/D37jobfair2026.

Clínica legal

La asambleísta Jessica González-Rojas junto al Grupo de Asistencia Legal de Nueva York (NYLAG) y NYS Courts Access to Justice realizarán una clínica de servicios legales el jueves 30 de abril. NYLAG es una organización de servicios legales civiles dedicada a garantizar que todas las personas, especialmente aquellas que históricamente han recibido menos apoyo, tengan acceso a la asistencia legal que necesitan. Su trabajo ayuda a brindar servicios legales críticos y completos a individuos y familias que de otro modo podrían quedar sin representación. En el evento se recibirá asistencia legal confiable en los siguientes temas: servicios para inquilinos y propietarios, asistencia en inmigración, beneficios públicos, derechos de los trabajadores, derecho familiary mucho más. Las citas son limitadas, así que debe llamar al (718) 457-0384 para asegurar su lugar.

Cuándo: Jueves, 30 de abril

Jueves, 30 de abril Hora: 10 a.m. – 3 p.m.

10 a.m. – 3 p.m. Dónde: 75-35 31st Ave, Suite 206B, East Elmhurst, Queens.

El grupo de homenajeadas junto al congresista Adriano Espaillat. Crédito: Cortesía

Reconocidas por su liderazgo

Un grupo de líderes comunitarias y mujeres que han impactado a su comunidad en varias áreas fueron honradas con el prestigioso galardón “Mujer de Impacto”, otorgado por Dominican Sunday, Inc, una organización sin fines de lucro dedicada al desarrollo, empoderamiento y reconocimiento de la diáspora dominicana. En el evento realizado el pasado 8 de abril, las féminas recibieron un Reconocimiento Especial del Congreso de los Estados Unidos, presentado por el congresista Adriano Espaillat. Gladys Cepin, de El Diario NY, una de las galardonadas.

Curso de inglés

La Dominico-American Society of Queens (DASQ) ofrece cursos de inglés para principiantes, los lunes y miércoles de 6 a 8 p.m. Para mayor información y reservar, llame a Victmara Susana al (718) 457-5395. También se dictará un curso de inglés los sábados de 10 a.m. a 1 p.m. Más información llamando a Sarela Sotamba al (718) 457-5395. La organización está localizada en el 40-27 97th street Corona, Queens. http://www.dominicoamerican.org/. La organización también ofrece también clases para la ciudadanía y asistencia con la Preparación de la Naturalización con el profesor y experto en el tema Moisés Pereyra, los sábados a partir de las 10 a.m. Para información: Sarela Sotamba al (718) 457-5395.

Reparaciones gratuitas para adultos mayores

La asambleísta Catalina Cruz, a través de su ‘newsletter’ informó sobre el programa SeniorRepair de Met Council, que ayuda a los neoyorquinos de 60 años o más a mantenerse seguros en sus hogares al ofrecer reparaciones gratuitas para quienes demuestren necesidad económica y viven en la Ciudad de Nueva York. Los servicios incluyen la instalación y reparación de elementos como barras de apoyo, detectores de humo y monóxido de carbono, cerraduras, grifos, bombillas, enchufes eléctricos y otras características esenciales para la seguridad del hogar. Los adultos mayores que califiquen pueden recibir estas reparaciones sin costo alguno para ayudar a mantener un entorno seguro y cómodo. Para más información, los miembros de la comunidad pueden comunicarse directamente con el programa al (646) 630-6832

Día de reciclaje

La concejal Gale Brewer invita a la comunidad a unirse el domingo 26 de abril, de 10 a.m. – 2 p.m., en el Marlene Meyerson JCC Manhattan (334 Amsterdam Ave, en la calle 76 Oeste) al Día de Reciclaje de Electrónicos y Textiles. Puede llevar todos sus aparatos electrónicos sin importar si funcionan o no: computadoras, teclados, computadoras portátiles, impresoras, teléfonos, televisores y reproductores de DVD. También se aceptan ropa, calzado, toallas, ropa de cama y sábanas, cortinas, sombreros, bolsos y guantes. El evento se realiza en colaboración con el Lower East Side Ecology Center. Obtenga más información en bit.ly/UWSRecycle4-26. También el 29 de abril, de 10 a.m. a 2 p.m., en la calle 63 Oeste (en West End Ave.), la concejal ofrece un evento de trituración gratuita de documentos con AARP New York y Big Shred NY. Sus documentos personales y confidenciales serán triturados en el lugar, sin costo alguno. Si tiene preguntas llame al 212-873-0282.

Programa para jóvenes

NYRR Run for the Future es un programa gratuito de seis semanas que introduce a jóvenes mujeres de secundaria (de 10 a 12 grado) al mundo del running. Las participantes reciben: Equipamiento y zapatillas New Balance; tarjeta Omni para ir a los entrenamientos; refrigerios saludables y un kit de entrenamiento para prepararlas para su primera carrera de 5 km (3.1 millas). Al finalizar el programa, las participantes se unen a una red de exalumnas, con la oportunidad de participar en el programa anual, que incluye: oportunidades para establecer contactos y una serie de entrenamiento. Las interesadas pueden visitar www.nyrr.org/rftf para obtener más información e inscribirse antes del 17 de abril.