Arzobispo de San Juan, Puerto Rico, tilda a Trump de narcisista y egocéntrico tras ataques contra el papa por repudiar guerra en Irán

NUEVA YORK – El arzobispo de San Juan, Puerto Rico, Roberto González Nieves, tildó de narcisistas y egocentristas las expresiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien criticó al papa León XIV por oponerse a la guerra en Irán.

En un artículo de opinión este lunes en El Nuevo Día, el alto líder de la Iglesia católica en la isla vinculó el extenso mensaje de Trump en Truth Social contra el papa al “delirio de omnipotencia” en la era actual.

“Tenemos en esto una barrera contra el delirio de omnipotencia que se vuelve cada vez más impredecible y agresivo a nuestro alrededor. Los equilibrios en la familia humana están gravemente desestabilizados”, afirmó el religioso.

“Al parecer, todo esto ha provocado la ira del presidente Trump, quien en una actitud irrespetuosa la ha emprendido contra el santo padre y el catolicismo, usando personalismos, manifestando su egocentrismo y narcisimo y su mentalidad que refleja una negación de lo religioso, una interpretación nihilista de la vida, un estilo totalitario de hacer política y gobernar y actitudes racistas”, continuó González Nieves.

El encargado de la Arquidiócesis de San Juan pidió al Presidente que se disculpe con el papa León por sus comentarios “personalistas”.

“Una vez más, las expresiones de Trump ameritan que se disculpe con el papa León y con los católicos y católicas estadounidenses y del mundo entero”, emplazó.

A través del escrito titulado “El papa León XIV y su contundente clamor por la paz”, González Nieves resaltó el continuo llamado por la paz por parte del sumo pontífice.

“Consistente con este llamado a la paz mundial y en contra de las guerras en Ucrania, el conflicto en Venezuela, en Palestina, la guerra contra inmigrantes inocentes y ahora la guerra contra Irán, el papa León XIV ha sido el líder mundial que más consistente, enérgica y pacíficamente ha rechazado estos conflictos y ha hecho un llamado al cese, al diálogo, a la vez que ha denunciado la actitud de los líderes que prefieren la guerra sobre la paz y la muerte sobre la vida”, destacó el arzobispo.

Argumentó que las expresiones del mandatario estadounidense, no solo son un ataque contra el papa, “sino contra el catolicismo y fundamentalmente contra las religiones que promueven la paz”.

González Nieves recordó el repudio del papa León a las expresiones de Trump luego de que este amenazara con desaparecer a toda una civilización, en referencia a Irán. En ese momento, el pontífice catalogó de inaceptables las expresiones. “De igual manera, el máximo líder de la Iglesia católica expresó que cualquier ataque contra la infraestructura civil viola el derecho internacional”, agregó el líder católico.

El arzobispo también mencionó otras acciones contundentes del papa como invitar a los ciudadanos estadounidenses y a otras personas a comunicarse con sus líderes políticos y representantes en el Congreso “para exigirles que rechacen la guerra y trabajen por la paz”.

“También, invitó a una vigilia de oración mundial por la paz y contra la guerra que se efectuó el pasado sábado. En ese evento, el papa se expresó contra todo aquello que aniquila la vida sin derecho y sin piedad”, indicó.

“De este modo, hoy, pensamientos, palabras y obras rompen la cadena demoniaca del mal y se ponen al servicio del Reino de Dios; un Reino en el que no hay espada, ni drones, ni venganza, ni banalización del mal, ni lucro injusto, sino solo dignidad, comprensión y perdón”, expuso el autor.

El portavoz religioso pidió un cese a la “exhibición de la fuerza” y a la “idolatría”.

“Con el papa decimos: “¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero. Basta ya de la exhibición de la fuerza. Basta ya de la guerra!”. La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida”.

Este domingo, Trump utilizó la red Truth Social para tronar contra la postura pacifista del papa.

“El papa León es DÉBIL ante el crimen y terrible en política exterior. Habla del ‘miedo’ a la Administración Trump, pero no menciona el MIEDO que la Iglesia Católica —y todas las demás organizaciones cristianas— sintieron durante la COVID, cuando arrestaban a sacerdotes, ministros y a cualquier otra persona por celebrar servicios religiosos; incluso cuando estaban al aire libre y mantenían una distancia de diez, e incluso veinte, pies entre sí”, inició Trump su diatriba.

El republicano hizo distinciones entre el sumo pontífice y su hermano, al catalogar a este último como del movimiento MAGA.

“Su hermano Louis me agrada mucho más que él, porque Louis es totalmente MAGA. ¡Él sí lo entiende; Leo, no! No quiero un papa que considere aceptable que Irán posea armas nucleares. No quiero un Papa que opine que fue terrible que EE.UU. atacara a Venezuela, un país que enviaba cantidades masivas de drogas a los EE.UU. y que —lo que es aún peor— vaciaba sus cárceles, enviando a nuestro país a asesinos, narcotraficantes y criminales de toda índole. Y no quiero un Papa que critique al Presidente de los EE.UU., pues estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido —por una APLASTANTE mayoría—: reducir la delincuencia a cifras históricamente bajas y crear el mejor mercado de valores de la historia”, se adjudicó.

Trump alegó que a León XIV lo nombraron simplemente por ser estadounidense.

“Leo debería mostrarse agradecido, ya que —como todo el mundo sabe— su elección fue una sorpresa mayúscula. No figuraba en ninguna lista de candidatos al papado; la Iglesia lo designó únicamente por ser estadounidense, bajo la creencia de que esa sería la mejor estrategia para tratar con el presidente Donald J. Trump. Si yo no estuviera en la Casa Blanca, Leo no estaría en el Vaticano. Lamentablemente, la postura de Leo —débil ante el crimen y ante las armas nucleares— no es de mi agrado; tampoco lo es el hecho de que se reúna con simpatizantes de Obama, como David Axelrod: un PERDEDOR de la izquierda, perteneciente a ese grupo que abogaba por el arresto de los feligreses y el clero”, agregó el inquilino de la Casa Blanca.

Los ataques de Trump no amilanaron al papa, quien este lunes dijo que no le tiene miedo a la Administración en Washington D.C.

“Seguiré levantando la voz para construir la paz”, afirmó a los reporteros a bordo del avión papal.

La controversia por las críticas de Trump al papa coincidió con la desatada por la publicación de una imagen con inteligencia artificial en la que Trump aparenta ser Jesús.

Al ser cuestionado por la prensa, el presidente estadounidense declaró que creía que era él siendo un “médico”.

“Sí la publiqué, pensé que era yo como médico. Se supone que es yo como médico, haciendo que la gente mejore. Y yo sí hago que la gente mejore”, indicó a reporteros tras haber eliminado la imagen de Truth Social.

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