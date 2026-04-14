Barbie Ferreira revela por qué se fue de “Euphoria”: “No quería ser una opción secundaria”

La actriz Barbie Ferreira explicó la verdadera razón por la cual decidió no formar parte de la tercera temporada de “Euphoria”, la exitosa serie de HBO.

Un par de días después del estreno de la tercera temporada de la serie, Ferreira estuvo como invitada en el pódcast “Not Skinny But Not Fat”. Durante la charla negó que su salida de la serie se haya producido por conflictos y aclaró que realmente se fue por la falta de rumbo de su personaje.

Barbie Ferreira interpretó a Kat, un personaje que durante las dos primeras temporadas tuvo un gran desarrollo basado en la autoaceptación, la exploración de su sexualidad y el fortalecimiento de su confianza personal. Sin embargo, durante la segunda temporada, su personaje perdió peso en la historia.

“De hecho, fue lo opuesto a algo dramático, fue un proceso largo en el que pensaba: ‘No sé si esto es para mí’”, afirmó Ferreira, descartando una salida problemática de la serie.

La actriz explicó que se sentó con los creadores para definir la historia de Kat para la tercera entrega de la serie, pero no hubo resultados. De acuerdo con lo que explicó, sentía que su personaje se desvirtuó en comparación con la primera temporada y que no estaba explotando su potencial como actriz.

“Intentamos averiguar cómo hacer de Kat un personaje completamente desarrollado, y simplemente no iba a ningún lado. Se sentía como que el personaje ya no era Kat… Si estoy ahí como personaje de fondo, eso está bien, pero eso no era lo que Kat era en la temporada 1. Quería hacer más cosas. Era como si no estuviera mostrando mi potencial como la actriz que yo sé que soy”.

En ese sentido, Barbie Ferreira prefirió priorizar su crecimiento actoral que formar parte de una de las series más importantes del momento.

“No necesito estar en el programa de televisión más grande del mundo si no estoy actuando. Preferiría hacer una película independiente donde esté actuando, mostrando mis capacidades, siendo desafiada creativamente, en lugar de sentarme a un lado para ser un personaje de relleno”, dijo Ferreira.

La tercera temporada de “Euphoria” contó con el regreso de los miembros originales del elenco como Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Hunter Shafer, Maude Apatow, Eric Dane, Martha Kelly, Chloe Cherry, Dominic Fike y Colman Domingo.

Sin embargo, también hubo varias ausencias en esta tercera entrega. Además de Barbie Ferreira, otros actores que no estuvieron en esta nueva temporada fueron Javon Walton y Storm Reid. Una de las ausencias más notables fue la de Angus Cloud, quien interpretó a Fezco, quien falleció en 2023 debido a una sobredosis a los 25 años.

La tercera temporada de la serie se estrenó el pasado 12 de abril en HBO. Debido a que pasaron cuatro años entre el fin de la segunda temporada y el comienzo de la tercera, el creador Sam Levinson decidió hacer un salto temporal en la historia, la cual sigue a los protagonistas en su vida como adultos luego de la secundaria.

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