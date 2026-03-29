Zendaya planea “esconderse por un tiempo” tras un año muy ocupado

La actriz Zendaya tiene uno de los años más intensos y ocupados de su carrera, es por eso que confesó que para el próximo año se tomará un descanso.

Después de todos los estrenos de películas que tendrá durante este 2026, la actriz tomará un periodo de descanso, así lo confirmó en una entrevista que ofreció a Fandango. “Después de esto, desapareceré por un tiempo. Tendré que esconderme”, dijo la actriz.

Zendaya expresó su agradecimiento por la receptividad que han tenido todos sus proyectos. “Solo espero que la gente no se canse de mí. Y agradezco enormemente a cualquiera que apoye mis películas o mi carrera de cualquier manera. Estoy profundamente agradecida”, dijo la actriz.

El 2026 es un año intenso para Zendaya, ya que estrenará cuatro películas durante los próximos meses que prometen ser éxitos de taquilla y, además, cada una tiene sus respectivas agendas de promoción.

Este año Zendaya participa en varias producciones como ‘The Drama’, ‘The Odyssey’, ‘Spider-Man: Brand New Day’ y ‘Dune: Part Three’, además de la tercera temporada de ‘Euphoria’ de HBO, donde retoma su papel de Rue, por el que ganó un Emmy.

La primera en estrenarse es “The Drama”, que protagoniza con Robert Pattinson y es producida por A24, se lanzará el 3 de abril.

El 12 de abril se estrena la esperada cuarta temporada de ‘Euphoria’, la exitosa serie de HBO tras una larga pausa de cuatro años.

En julio se estrena “The Odyssey” , la cinta es una adaptación de la histórica epopeya atribuida a Homero y fue dirigida por el ganador del Oscar Christopher Nolan. Ese mismo mes se estrena “Spider-Man: Brand New Day”, cinta en la que comparte créditos con su pareja Tom Holland. Para finales del año, Zendaya cerrará su exitoso año con el estreno de “Dune: Part Three” el 18 de diciembre.

En medio de rumores de una supuesta boda secreta con Tom Holland, Zendaya se pronunció al respecto durante una entrevista con Jimmy Fallon. La actriz aseguró que las fotos de una supuesta boda con Holland que han circulado en redes sociales fueron creadas con inteligencia artificial.

“Mucha gente se ha dejado engañar por ellas mientras que yo simplemente estaba por ahí en la vida real y la gente me decía: ‘¡Dios mío, tus fotos de boda son preciosas!’, y yo les decía: ‘Cariño, son IA. No son reales'”, dijo.

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