Creadores de “Euphoria” dedican el primer episodio de la temporada a Eric Dane

Desde este 12 de abril hasta el 31 de mayo, HBO Max dedicará los domingos al estreno de cada episodio de la tercera temporada de “Euphoria”. El estreno del primer episodio este domingo fue dedicado a Eric Dane, Angus Cloud y Kevin Turen.

Al inicio de este episodio se proyectó una imagen dedicada a Dane, quien murió el 19 de febrero de este año. Desde la primera temporada de “Euphoria”, estrenada en 2019, el actor interpretó a Carl Jacobs, padre de Nate Jacobs (Jacob Elordi).

Aunque Dane fue diagnosticado con ELA en abril del año pasado, sí logró grabar las escenas de su personaje para esta temporada. En una entrevista, Sam Levinson confesó que tuvo que adaptar el guion para adaptarlo a las condiciones de salud de Dane: Llegó y me di cuenta de que arrastraba un poco la voz, y me lo comentó. Le dije: ‘No te preocupes. Te pondremos unas cinco botellas de cerveza delante y verás que llevas bebiendo toda la noche’”.

Esa escena fue mostrada en uno de los adelantos que HBO publicó de la serie.

La decisión de mantener vivo al personaje de Angus Cloud

Aunque Eric Dane pudo grabar sus escenas para esta temporada, el actor Angus Cloud no pudo hacerlo porque murió en 2023, justo un año después de que se estrenara la segunda temporada.

Sin embargo, el creador de “Euphoria” decidió mantener vivo a su personaje aunque no se pudieran grabar escenas con él. En una entrevista con “Entertainment Weekly”, Levinson dijo: “Luché mucho para mantenerlo sobrio mientras estaba vivo, y perderlo fue realmente duro. Sentí que si no podía mantenerlo vivo en la vida real, entonces podía hacerlo en la serie”.

En el episodio ya publicado, titulado “Ándale”, se habla de Fez, el personaje interpretado por Cloud y se revela que está en la cárcel cumpliendo con una condena de 30 años.

Al final del episodio, también se dedicó un mensaje dedicado al Cloud y a Kevin Turenl, quien fue productor del programa.

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