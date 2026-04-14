¿Cuánto dinero se llevan Atlético Madrid y PSG por pasar a semifinales de la Champions League?

Llegar a las semifinales de la UEFA Champions League no solo representa un importante logro deportivo, sino que también significa un ingreso millonario que no cae mal en los cuatro clubes que avanzan a esta ronda.

PSG confirmó su clasificación tras vencer a Liverpool nuevamente y Atlético de Madrid tras mantener una mínima ventaja contra Barcelona en su casa.

Cada uno de los cuatro equipos, Atlético de Madrid y PSG ya confirmados, que alcanza esta instancia recibe un premio cercano a los 15 millones de euros.

Desde el inicio del torneo, los equipos han venido sumando ingresos por participar en la fase de grupos, avanzar en rondas eliminatorias y obtener resultados positivos. A estas alturas, un semifinalista ya ha asegurado una bolsa que puede superar fácilmente los 85 millones de euros.

Premios por cada ronda

El modelo económico de la UEFA convierte cada fase en un premio escalonado, pues no se trata solo de avanzar, sino de acumular ingresos en cada paso.

Fase de grupos: cerca de 18,6 millones de euros

Octavos de final: 11 millones de euros

Cuartos de final: 12,5 millones de euros

Semifinales: 15 millones de euros

La cifra final puede ser incluso mayor si se suman variables como el rendimiento deportivo (victorias y empates), el coeficiente histórico del club y los ingresos por derechos de televisión.

UEFA con mayores premios

La UEFA está a punto de superar los 1.100 millones de euros en patrocinios y los 6.000 en ingresos acumulados por este concepto más la venta de derechos televisivos en un paso de gigante que tiene a la Champions como gran impulso.

Según publicó The Guardian, UC3, la joint venture que aúna los intereses comerciales de la UEFA y de la asociación de clubes (EFC), está cerrando dos nuevos sponsors millonarios que dispararán la cifra de ingresos por patrocinio hasta niveles nunca antes vistos.

Se trata de un proveedor oficial de pagos y de un socio tecnológico, aunque los nombres de las empresas no han trascendido.

En los últimos meses, la UEFA ya firmado contratos de seis años con AB InBev como socio oficial de cerveza de la UEFA y con Pepsi como proveedor de refrescos desde 2027 hasta 2033.

Seguir leyendo:

Atlético de Madrid aguanta y elimina al Barcelona de Champions League

Netflix transmitirá las finales de la Copa Oro y la Nations League

Javier Mascherano renuncia al Inter Miami por “motivos personales”