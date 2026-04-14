Atlético de Madrid aguanta y elimina al Barcelona de Champions League

El Atlético de Madrid aguantó contra el Barcelona con un marcador 2-1 (3-2 marcador global) y así avanzar a las semifinales de la UEFA Champions League.

Los catalanes intentaron igualar el marcador global hasta los minutos finales, pero nuevamente con un jugador expulsado, se quedaron sin oportunidades en el Wanda Metropolitano.

El Atleti del Cholo Simeone avanza a las semifinales y esperará al ganador de la serie entre el Arsenal y Sporting Lisboa para conocer a su rival en siguiente fase.

El Barcelona vuelve a quedarse sin el título de la Champions League y extiende la sequía un año más desde la temporada 2015, cuando conquistaron el título con el trío de jugadores Messi, Luis Suárez y Neymar.

Atlético de Madrid llega a su séptima semifinal de Champions

Por séptima vez en su historia y por cuarta en la era Diego Simeone, el Atlético de Madrid jugará las semifinales de la Liga de Campeones, a las que regresa nueve años después.

El Atleti no llegaba a una semifinal desde la temporada 2016-2017 cuando cayó ante el Real Madrid. Bajo la era de Diego Simeone, el Atlético va a disputar su cuarta semifinal, dos con éxito y la única derrota ante el Madrid.

El Cholo Simeone manifestó, tras clasificarse para las semifinales de la Liga de campeones, que jugar una semifinal “es maravilloso” y que van a “buscar” lo que vienen “buscando desde hace tiempo”, en referencia al título de la Copa de Europa.

“Va a ser la cuarta semifinal que jugamos. Es maravilloso “, dijo el técnico, que ha dirigido al equipo en cuatro de las siete semifinales que ha conseguido en su historia.

“Jugar una semifinal de Champions. Qué bueno. Vamos a ir con toda la ilusión y toda la fe. Sabemos nuestras características y nuestros defectos. Estamos preparados y vamos a buscar lo que venimos buscando desde hace muchos años”, explicó.

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