Francia analiza prohibir concierto de Kanye West por antisemitismo

El ministro de Interior de Francia, Laurent Núñez, planea impedir que el rapero Kanye West se presente en Marsella debido a su historial de comentarios antisemitas, de los cuales se disculpó públicamente en enero de este año.

Una fuente cercana al ministro consultada por AFP señaló que el representante de la cartera de Interior está “explorando” todas las posibilidades para prohibir que la estrella del rap se presente en el Velódromo de Marsella el próximo 11 de junio.

Núñez se había reunido con el prefecto regional y con el alcalde de Marsella, Benoît Payán, durante su visita a la ciudad la semana pasada. De acuerdo con la fuente, el ministro había discutido la posible prohibición del concierto de West.

En marzo, el alcalde de Marsella se opuso a la visita del rapero a la ciudad asegurando que no iba a “permitir que Marsella se convirtiera en un escaparate para quienes promueven el odio”.

Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades francesas con respecto a la celebración del show de West. Esto ocurre luego de que la participación de Kanye West en el Festival Wireless de Reino Unido fue cancelada, al igual que el evento musical, tras un contundente rechazo hacia el rapero.

El gobierno de Reino Unido negó la visa al músico y posteriormente el festival fue cancelado. El Ministerio del Interior informó a la BBC que decidió negar la solicitud al considerar que su presencia en el país no sería beneficiosa para el bien público.

Tras la decisión del Ministerio del Interior, los organizadores anunciaron la cancelación del festival. “El Ministerio del Interior ha retirado la autorización de viaje de YE, denegándole la entrada a Reino Unido. Por consiguiente, el Wireless Festival queda cancelado y se reembolsará el importe de las entradas a todos los poseedores. Como en todos los festivales Wireless, se consultó a diversas partes interesadas antes de contratar a YE y no se detectó ninguna preocupación en su momento”, añadieron.

Kanye West fue blanco de una fuerte polémica por sus comentarios antisemitas y declararse abiertamente como un fan de Adolf Hitler. En mayo de 2025, el rapero lanzó una canción titulada Heil Hitler, meses después de anunciar la venta de una camiseta con una esvástica en su sitio web.

La canción fue censurada por las principales plataformas de streaming. En enero de este año, el rapero publicó una carta de disculpa por su comportamiento y atribuyó sus acciones a problemas de salud mental generados por el trastorno bipolar que padece.

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