Jennifer Lopez se confiesa sobre su separación de Marc Anthony: “Estuve a punto de darme por vencida”

La cantante Jennifer López confesó que estuvo en un complejo momento emocional tras el fin de su matrimonio con el cantante Marc Anthony, con quien estuvo casada durante 10 años.

La artista hizo esta revelación durante su residencia Up All Night Las Vegas en el Colosseum del Caesars Palace y afirmó que tras su separación en 2011 estuvo a punto de “renunciar a todo” y que vivió momentos “difíciles en los meses posteriores”.

“Estuve a punto de darme por vencida. O sea, era madre soltera con dos gemelos de 3 años”, continuó López.

Jennifer Lopez tiene dos hijos, los gemelos Emme y Max, de 18 años, fruto de su matrimonio con Marc Anthony, con quien estuvo casada desde 2004 hasta 2011, y su divorcio se formalizó en 2014.

La artista recordó el consejo que le ofreció la fallecida autora Louise Hay y que la ayudó a superar ese momento desafiante.

“Me dijo: ‘Jennifer, eres bailarina, ¿verdad?’. Le dije: ‘Sí, lo soy’. Y ella me dijo: ‘Cuando estás aprendiendo un baile y te equivocas en los pasos, ¿qué haces?’. Le dije: ‘Sigo hasta que los domino’. Y ella me respondió: ‘Así es, Jennifer. Sigue bailando siempre’”, recordó López.

La artista le ofreció un consejo al público que la acompañaba esa noche. “Y les deseo lo mismo a todos y cada uno de ustedes: que, pase lo que pase, bailen y bailen. Una y otra vez”, dijo.

Jennifer Lopez habló sobre su matrimonio con Marc Anthony, con quien estuvo casada durante siete años, y aseguró que el cantante la apoyó en su carrera. “Realmente me ayudó con mi confianza “, dijo durante una entrevista con Sunday Today, Willie Geist, en diciembre de 2018.

“Cuando estuve casada con Marc, él me ayudó mucho a ganar confianza y vio dónde sufría. (Él le decía): “Eres una gran cantante. Nunca dejes que nadie te diga que no eres una gran cantante’. Lo respetaba mucho porque lo consideraba uno de los mejores cantantes de todos los tiempos”, dijo en la entrevista.

