Los 3 únicos países en el mundo que no venden Coca-Cola

A pesar de ser una de las marcas más reconocidas a nivel global, Coca-Cola no está disponible oficialmente en todos los países, debido principalmente a factores políticos y económicos que han limitado su presencia.

Desde su origen en una farmacia de Atlanta en la década de 1880, Coca-Cola se ha convertido en un símbolo global del consumo estadounidense, comparable con otras grandes cadenas internacionales.

Sin embargo, en la actualidad solo tres países en el mundo no cuentan con venta oficial del producto: Cuba, Corea del Norte y Rusia.

Cuba

En el caso de Cuba, la ausencia de Coca-Cola está directamente relacionada con el embargo comercial impuesto por Estados Unidos desde la década de 1960.

Esta restricción ha impedido la distribución formal del refresco en la isla.

Aun así, la bebida puede encontrarse de manera limitada a través del mercado informal. Además, el país cuenta con su propia versión local de cola, conocida como tuKola.

Corea del Norte

Una situación similar ocurre en Corea del Norte, donde las restricciones del régimen también impiden la venta oficial del producto.

No obstante, Coca-Cola llega al país por vías no autorizadas y suele venderse a precios elevados en el mercado negro, donde es percibida como un producto exclusivo y de estatus.

Aunque existen alternativas locales de refresco, ninguna tiene el mismo atractivo que la marca estadounidense.

Rusia

El caso de Rusia es más reciente. Aunque durante la era soviética el refresco estuvo prohibido, tras la caída de la Unión Soviética su consumo se normalizó durante décadas.

Sin embargo, en 2022, tras la invasión de Ucrania, Coca-Cola anunció su salida del mercado ruso como parte de la retirada de varias empresas internacionales.

A pesar de ello, el producto sigue llegando al país a través del llamado ‘mercado gris’, mediante importaciones desde naciones como China o Japón.

Además, en Rusia surgió una alternativa local llamada Dobry Cola, producida por Multon Partners, una empresa que anteriormente estaba vinculada a la embotelladora de Coca-Cola en la región.

Este panorama refleja que, aunque la marca no se comercializa oficialmente en estos países, su presencia no desaparece por completo, gracias a redes alternativas de distribución y a la creación de productos sustitutos en los mercados locales.

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