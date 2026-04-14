Mets caen por sexta vez seguida con blanqueo ante los Dodgers

Los New York Mets cayeron 4-0 ante los Dodgers de Los Ángeles y sumaron su sexta derrota consecutiva en la temporada.

El equipo suma su racha de derrotas más largas de la campaña con una ofensiva que está apagada en la última semana.

Los Mets han sido blanqueados en tres de los últimos cuatro juegos. Durante la racha de seis derrotas consecutivas, solo han podido anotar nueve carreras limpias.

Mientras que el pitcheo ha permitido 34 carreras en los últimos 6 juegos, con un promedio de 3.4 carreras por juego.

El equipo de Nueva York ha sufrido la baja de Juan Soto, quien era uno de los líderes ofensivos del equipo.

La ofensiva del equipo de Nueva York solo conectó dos hits en todo el juego. El primero fue en el cuarto inning de Jorge Polanco ante el abridor Justin Wrobleski, quien lanzó ocho entradas en blanco. El segundo hit lo conectó Marcus Semien en el noveno capítulo ante Tanner Scott.

La campaña pasada los Mets tuvieron tres rachas de siete o más derrotas. El equipo de Carlos Mendoza viene de quedarse fuera de la postemporada.

Mets a salir de la mala racha contra Yoshinobu Yamamoto

Y los Mets no la tendrán más fácil este martes en el segundo juego de la serie. Se enfrentarán a Yoshinobu Yamamoto, quien viene de lanzar 6.0 innings de una carrera ante los Azulejos de Toronto.

Aunque los Mets ganaron la única vez que se enfrentaron al japonés. Yamamoto permitió 4 carreras, 7 hits, 1 base por bolas y 9 ponches en 6.0 entradas contra los Mets. Ese juego lo ganaron los Mets 9-4, el 19 de abril de 2024.

Por su parte, Nolan McLean será el abridor de los Metropolitanos, quien ha sido el mejor abridor del equipo en este arranque de temporada. McLean tiene un récord de 1-1 con una efectividad de 2.70 y 20 ponches en 16.2 innings lanzados este años.

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