Minnesota investiga como posible secuestro el arresto de un hombre por agentes de ICE

Las autoridades del condado de Ramsey, en Minnesota, investigan el arresto de un ciudadano estadounidense de origen hmong como un posible caso de secuestro, robo y detención ilegal, tras una operación realizada por agentes federales que quedó registrada en video.

El fiscal del condado, John Choi, y el sheriff Bob Fletcher informaron en rueda de prensa que están recopilando información del Departamento de Seguridad Nacional para esclarecer lo ocurrido durante la detención de ChongLy “Scott” Thao, de 56 años, el pasado 18 de enero en St. Paul, indicó AP.

Según las autoridades locales, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas habrían irrumpido en la vivienda de Thao derribando la puerta principal con armas desenfundadas y sin una orden judicial, para luego sacarlo del domicilio en condiciones climáticas extremas, vestido únicamente con ropa interior y una manta.

El sheriff Fletcher aseguró que no existe duda de que Thao es ciudadano estadounidense y que no tiene antecedentes penales. “No hay duda de que lo sacaron de su casa a la fuerza y lo llevaron de un lado a otro”, afirmó.

Falta de cooperación federal

El fiscal John Choi indicó que el condado intenta determinar si existen posibles delitos bajo legislación estatal o federal, aunque señaló que el DHS no ha cooperado plenamente con la investigación. También informó que la policía de St. Paul examina un caso relacionado con la misma redada migratoria.

Las autoridades locales enviaron el 20 de marzo solicitudes formales al DHS, al ICE y a fiscales federales, exigiendo acceso a grabaciones, reportes internos, identidades de los agentes involucrados y documentación de la operación.

Choi advirtió que, si no reciben respuesta antes del 30 de abril, podrían presentar una demanda o convocar un gran jurado.

El Departamento de Seguridad Nacional, por su parte, ha rechazado las acusaciones y sostiene que los agentes buscaban a dos delincuentes sexuales convictos.

Sin embargo, Thao afirmó posteriormente que no conocía a esas personas ni tenía vínculo con ellas. Registros del Departamento Correccional de Minnesota confirmaron que uno de los sospechosos seguía encarcelado en el momento del operativo.

El ICE defendió la actuación de sus agentes y negó que se tratara de un secuestro, asegurando que los objetivos buscados tenían vínculos con la propiedad intervenida. Thao y su familia rechazan esa versión.

El momento del operativo

Videos grabados por vecinos muestran el despliegue de más de una docena de agentes armados frente a la vivienda, mientras residentes protestaban con silbatos y bocinas y exigían que detuvieran la operación.

De acuerdo con una entrevista previa de Thao con Associated Press, los agentes se percataron horas después de que se trataba de un ciudadano estadounidense sin antecedentes, tras lo cual fue liberado y devuelto a su hogar.

“No existe inmunidad absoluta para los agentes federales”, dijo Fletcher. “Detener a un ciudadano en su propia casa sin justificación no los exime de responsabilidad”, añadió.

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