Mujer de California acusa de violación a Eric Swalwell: “No di mi consentimiento”

Una mujer identificada como Lonna Drewes acusó al congresista demócrata Eric Swalwell de haberla violado en 2018 en un hotel del sur de California, en un nuevo señalamiento que se suma a otras denuncias de conducta sexual inapropiada en su contra.

Drewes hizo la acusación este martes durante una rueda de prensa, citada por la agencia de noticias The Associated Press, en la que afirmó que la agresión ocurrió tras compartir una bebida con el político. Según su testimonio, cree que fue drogada antes de ser atacada.

“No di mi consentimiento para ninguna actividad sexual”, aseguró.

La mujer indicó que planea presentar una denuncia formal ante las autoridades del condado de Los Ángeles. Su abogada, Lisa Bloom, explicó que incluirán como evidencia anotaciones personales, mensajes de texto y fotografías relacionadas con el caso, indicó AP.

Drewes relató que conoció a Swalwell cuando trabajaba como modelo y dirigía una empresa de software de moda en Beverly Hills. Explicó que el congresista se ofreció a ayudarla a establecer contactos profesionales y conocía su interés en la política.

Ambos se habían reunido en dos ocasiones previas antes del encuentro en 2018. Ese día coincidieron en la inauguración de un restaurante y planeaban asistir a un evento político. En el trayecto, él le propuso pasar por su habitación de hotel para recoger unos documentos.

Una vez en el lugar, Drewes dijo haber sentido que perdía fuerza en las extremidades, como si hubiese sido drogada. Afirmó que Swalwell la violó y posteriormente la estranguló hasta hacerla perder el conocimiento.

La mujer señaló que no se realizó un examen forense en ese momento, pero aseguró que contó lo ocurrido a personas cercanas, lo registró en su diario personal y lo abordó en sesiones de terapia en un centro especializado en atención a víctimas de agresión sexual.

El excongresista ha negado otras denuncias de agresión sexual, aunque ha reconocido haber cometido “errores” sin ofrecer detalles.

Eric Swalwell retiró su campaña y renunciará al Congreso

La acusación de Drewes se produce en medio de una crisis política para Swalwell, quien recientemente anunció su retiro de la contienda por la gobernación de California y su renuncia al Congreso tras la publicación de denuncias previas.

Investigaciones periodísticas del San Francisco Chronicle y CNN recogieron testimonios de otras mujeres que lo acusan de agresión sexual, incluyendo presuntos encuentros sin consentimiento, así como el envío de mensajes explícitos y fotografías desnudas.

En uno de los casos, una mujer aseguró que fue agredida en dos ocasiones, una de ellas cuando trabajaba bajo la supervisión directa del legislador.

La presión política aumentó con llamados desde ambos partidos para su salida del Congreso y el inicio de una investigación por parte del Comité de Ética de la Cámara de Representantes.

Swalwell, de 45 años, sostuvo que las acusaciones son falsas, pero señaló que no quería que su situación afectara a su campaña ni a sus funciones legislativas.

“Lucharé contra las graves y falsas acusaciones que se han formulado, pero esa es mi lucha, no la de una campaña”, afirmó al anunciar su retiro de la carrera por la gobernación.

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