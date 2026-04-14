Revelan nuevos pósters de “Spider-Man: Brand New Day”

La nueva etapa de “Spider-Man: Brand New Day” empieza a tomar forma y lo hace con imágenes que dejan poco espacio para la nostalgia. Lo que aparece en pantalla es un Peter Parker aislado, sin el respaldo emocional que lo acompañó durante años, obligado a moverse en un mundo donde nadie recuerda quién es.

El adelanto, presentado en CinemaCon, incluye una escena que marca el tono de la historia. Allí, Peter observa a Ned desde la distancia, interpretado nuevamente por Jacob Batalon, y decide seguirlo hasta una fiesta. Lo que parece un reencuentro termina siendo otra confirmación de su nueva realidad.

Ned habla de Spider-Man con admiración e incluso recuerda cómo salvó sus vidas en la preparatoria, pero no reconoce que lo tiene enfrente.

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Ese momento, cargado de tensión contenida, deja ver el peso emocional que arrastra el personaje tras los eventos de “Spider-Man: No Way Home”, la película que cambió su destino al borrar su identidad de la memoria colectiva.

Reencuentros incómodos y nuevas amenazas

La aparición de MJ, interpretada otra vez por Zendaya, suma otra capa a ese escenario. La escena la muestra besando a otra persona frente a Peter, sin rastro del vínculo que los unía. No hace falta diálogo para entender lo que significa. La historia plantea una batalla externa y deja ver que hay pérdidas que no se pueden revertir.

Según lo adelantado, la trama se sitúa cuatro años después de “No Way Home” y muestra a un Peter interpretado por Tom Holland completamente entregado a su rol como Spider-Man. Esa dedicación absoluta empieza a pasar factura cuando surge una amenaza que lo obliga a replantear sus límites.

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Desde Sony, Tom Rothman no escatimó en expectativas. Aseguró que la película es “tan grande como cualquier otra que hayamos hecho”, aunque también remarcó que “no se parece a nada de lo que hayamos hecho antes”. En la misma presentación, Holland apareció en formato virtual para sumar su visión. Definió la película como “grande, divertida y genial. El Spider-Man más emotivo y, en cierto modo, el más maduro”.

Un universo que se expande sin perder el foco

El reparto recupera nombres conocidos y suma nuevas piezas. Jon Bernthal regresa como Frank Castle, también conocido como “The Punisher”, mientras que Michael Mando vuelve como Scorpion y Mark Ruffalo retoma su papel como Bruce Banner, Hulk. A ellos se suman Trammell Tillman y Sadie Sink, cuyo personaje aún se mantiene en secreto.

Detrás de cámara, la dirección está en manos de Destin Daniel Cretton, con guion de Chris McKenna y Erik Sommers, nombres ya ligados a entregas anteriores del personaje. La producción reúne a figuras clave como Kevin Feige, Amy Pascal, Avi Arad y Rachel O’Connor.

Con estreno previsto para el 31 de julio, “Spider-Man: Brand New Day” se perfila como una historia que prioriza el impacto emocional sin dejar de lado la acción.

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