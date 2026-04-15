¿Azúcar y harinas refinadas? Cómo influyen en tu riesgo de cáncer y diabetes

El azúcar y las harinas refinadas son alimentos presentes en la dieta diaria, y es sencillo exceder los límites considerados como saludables por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El doctor Aurelio Rojas advierte que el consumo de estos dos productos es el detonante de la resistencia a la insulina, un factor que se repite constantemente en los casos de pacientes con cáncer —una tendencia que, lamentablemente, va en aumento en personas jóvenes— y enfermedades cardiovasculares.

De hecho, el cáncer sigue siendo una de las principales causas de mortalidad y morbilidad a nivel mundial, con 18,1 millones de casos registrados en los últimos años. Un estudio publicado por AACR Journals encontró una asociación entre 293,000 casos de cáncer a nivel mundial y la diabetes, por lo que consideran que la prevención de la diabetes tipo 2 es fundamental para reducir la carga de esta enfermedad. Recordemos que la resistencia a la insulina es el paso previo a la diabetes.

El papel de la insulina en la salud celular

Lo que comes hoy impacta tus células mañana. Conoce la conexión entre la diabetes tipo 2 y el riesgo de enfermedades graves. Crédito: Shutterstock

Rojas explica que, aunque no existe una única causa para el desarrollo del cáncer, “sí hay un factor que se repite constantemente y seguro que lo has escuchado: la resistencia a la insulina”.

Cuando el cuerpo produce elevadas cantidades de insulina de forma sostenida, no solo se ven afectados el peso corporal, los niveles de energía, la calidad del descanso y la salud cardiovascular, sino que también se activan vías metabólicas relacionadas con:

La inflamación sistémica .

. El envejecimiento celular prematuro .

. La proliferación de células defectuosas, precursoras del cáncer.

Un estudio publicado por AACR Journals encontró pruebas claras de que la diabetes tipo 2 está relacionada con un mayor riesgo de varios tipos de cáncer, incluyendo el colorrectal, hepatocelular, de vesícula biliar, de mama, de endometrio y de páncreas.

¿Qué alimentos favorecen este deterioro?

Los principales detonantes de este cuadro clínico son el azúcar añadido y las harinas refinadas. La razón es clara: “elevan la glucosa rápidamente y obligan a tu cuerpo a liberar grandes cantidades de insulina para poder asimilarlos”.

Recordemos que para la OMS, el consumo recomendado de azúcar al día es del 10 % de la ingesta calórica total diaria, aunque el promedio ideal se ubica en la mitad (unos 50 gramos, equivalentes a 12 cucharaditas para una dieta de 2000 kcal). Mientras tanto, una combinación de carbohidratos no refinados debería aportar entre el 45 % y el 75 % de la ingesta calórica diaria total.

¿Cómo saber si estoy consumiendo mucha azúcar?

Para mantenerse en los parámetros recomendados, es crucial conocer los valores promedio de los alimentos. Según Cleveland Clinic, hay productos con azúcares añadidos ocultos que debemos vigilar:

Ketchup y salsa barbacoa: hasta 4 g por cucharada.

hasta 4 g por cucharada. Yogures saborizados: 12-20 g por porción.

12-20 g por porción. Barras de granola o proteína: 10-15 g.

10-15 g. Cereales de desayuno: hasta 12 g por taza.

hasta 12 g por taza. Panes industriales y aderezos para ensalada.

Diversos estudios coinciden en que el consumo excesivo de estos productos es un factor determinante en las epidemias de diabetes tipo 2 y enfermedades del corazón. Al ingerir carbohidratos refinados, se generan efectos inmediatos en nuestro organismo:

Aumento de los niveles sanguíneos de glucosa y triglicéridos.

Elevación casi instantánea del estrés oxidativo sistémico.

Producción abrupta de radicales libres.

Esta cascada de alteraciones deriva en una inflamación crónica y eventos cardiovasculares adversos, incluso en personas que no han sido diagnosticadas con diabetes, señala la investigación.

Sigue leyendo:

•¿Fruta antes de dormir? Evita los picos glucémicos y mejora tu descanso con estas 3 opciones

•5 bebidas que disparan tu glucosa: lo que debes evitar si eres diabético

•Estos 5 alimentos podrían estar dañando tu salud: descubre cuáles evitar hoy mismo