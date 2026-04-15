EE.UU. nombra a John Barrett encargado de negocios en Venezuela en sustitución de Laura Dogu

El gobierno estadounidense anunció que John Barrett asumirá la jefatura de la misión en Caracas, Venezuela, como encargado de negocios, en sustitución de Laura Dogu, quien finaliza su labor temporal en el país tras la reanudación de las relaciones bilaterales con el país sudamericano.

La salida de Dogu fue confirmada por ella misma a través de los canales oficiales de la Embajada de Estados Unidos. Según el comunicado, Barrett, quien se ha desempeñado como encargado de negocios en Guatemala, llegará a la capital venezolana en los próximos días para dar continuidad a la agenda de Washington.

Dogu retomará sus funciones previas como asesora de política exterior para el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos. La funcionaria había asumido el cargo en Caracas poco después de los eventos de enero de 2026.

pic.twitter.com/4ffLtwmlHl — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) April 15, 2026

Continúa el plan de transición en Venezuela

La gestión entrante mantendrá el enfoque diseñado por la administración de Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio. Este proyecto se estructura bajo un esquema de tres pilares fundamentales: estabilización, recuperación y transición.

“Estoy profundamente agradecida con el presidente (Donald Trump) y el secretario (de Estado Marco) Rubio por confiarme la tarea de liderar la implementación de su plan aquí en Venezuela y de representar a los Estados Unidos durante este momento histórico, mientras construimos una relación sólida entre nuestros dos países”, declaró Dogu.

Trayectoria de John Barrett

El nuevo representante cuenta con trayectoria en la región latinoamericana. Antes de su puesto en Guatemala, Barrett ejerció como ministro consejero en Panamá desde mayo de 2023. Su experiencia incluye cargos como consejero de Asuntos Económicos en Perú y cónsul general en Recife, Brasil.

Este cambio ocurre tras el restablecimiento formal de los lazos diplomáticos el pasado 5 de marzo. Ambas naciones permanecieron sin comunicación oficial desde 2019, cuando Washington reconoció al gobierno interiono de Juan Guaidó. Sin embargo, este marco de cooperación entre Caracas y la Casa Blanca se estableció luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

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