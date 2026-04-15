Neymar tras encararse con un hincha del Santos: “Vamos a seguir trabajando para mejorar”

La situación de Neymar en el Santos alcanzó un punto de máxima tensión tras el reciente tropiezo del equipo en la Copa Sudamericana. El astro brasileño, que regresó al club con la intención de revitalizar su carrera, terminó el encuentro frente al Deportivo Recoleta encarándose con un aficionado en pleno césped de Vila Belmiro.

Tras el altercado, el delantero intentó calmar los ánimos a través de sus redes sociales asegurando que “¡Perder, empatar y ganar forma parte del fútbol! Vamos a seguir trabajando para mejorar… Es lo único que podemos hacer”, aunque el ambiente en el estadio reflejaba una fractura profunda con la hinchada.

A pesar de haber anotado el único tanto de su equipo, el atacante de 34 años fue cuestionado por su falta de acierto en jugadas clave y su actitud temperamental. En la zona mixta, Neymar se mostró mucho más tajante al defenderse de las agresiones verbales recibidas desde la grada.

El futbolista fue rotundo al marcar sus límites personales frente a la opinión pública al declarar: “Soy coherente, hago más de lo que debería y no puedo ser tratado de esa forma. No estoy diciendo que no pueda ser criticado por lo que hago en el campo, pero fuera no lo voy a aceptar”.

El presente del “10” está marcado por la incertidumbre física y las complicaciones económicas que su elevado salario supone para un Santos que actualmente marcha colista en su grupo. La prensa brasileña ha señalado que las lesiones siguen siendo el principal obstáculo para el jugador, quien no ha logrado encontrar regularidad desde su regreso de Arabia Saudí.

Esta situación, sumada a su nula participación en la era de Carlo Ancelotti, pone en duda su gran objetivo de llegar a la cita mundialista de 2026, evidenciando que el camino hacia su “mejor versión” es hoy más complejo que nunca.

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