Película sobre Michael Jackson gastó millones de dólares para regrabar su final y omitir acusaciones de abuso infantil

La película biográfica de Michael Jackson, “Michael”, gastó 15 millones de dólares para regrabar su final y omitir acusaciones de abuso infantil.

La película “Michael”, centrada en el ascenso a la fama de la fallecida estrella pop Michael Jackson, gastó 15 millones de dólares para regrabar la parte final de la cinta y omitir lo relacionado con las acusaciones de abuso sexual infantil del artista.

De acuerdo con información de Variety, la cinta tenía previsto explorar el impacto de las acusaciones en la vida de Michael Jackson, dedicando considerable parte de su tercer acto al escándalo que impactó al artista en la década de los 90.

De acuerdo con fuentes cercanas a la producción, todo lo relacionado con las acusaciones en contra de Jackson fue descartado y las escenas grabadas no podrían ver la luz. Los abogados del patrimonio de Michael Jackson se percataron de que existía una cláusula en un acuerdo con uno de los acusadores del cantante, Jordan Chandler, que prohibía su representación o mención en cualquier película.

Esto obligó a que los cineastas tuvieran que pensar en un nuevo final para la cinta y, por ende, volver a grabar. Además de esto, el lanzamiento de la película se retrasó debido a que la casa del guionista John Logan sufrió serios daños a causa de los incendios en Palisades.

Debido al cambio en el enfoque, el elenco tuvo que regresar al rodaje durante 22 días adicionales en junio del año pasado en Los Ángeles, luego de que la primera etapa se grabó en Santa Bárbara.

El cambio de locación causó que la producción de “Michael” no calificara para incentivos fiscales estatales. Por esta razón, hubo un incremento de presupuesto de hasta $15 millones de dólares sobre el aprobado inicialmente, fijado en $155 millones de dólares.

Estos costos adicionales fueron asumidos por el patrimonio de Michael Jackson, que participa como productor y mantiene una participación en la inversión total.

La versión original de la cinta tenía previsto iniciar con una escena que reflejaba el complicado momento en la vida de Michael Jackson cuando se inició una investigación en Neverland Ranch tras las acusaciones de abuso infantil surgidas en 1993.

“Michael” se estrenará en cines el 24 de abril en Estados Unidos. La historia termina durante uno de los puntos más altos en la carrera del artista, quien falleció en 2009 a los 50 años debido a una intoxicación aguda por propofol (un anestésico fuerte) y benzodiacepinas.

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