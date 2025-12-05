La Toya Jackson preocupa a sus fans por unas fotos donde luce “extremadamente delgada”

La cantante y actriz La Toya Jackson generó inquietud entre sus seguidores esta semana después de mostrar en su cuenta de Instagram unas imágenes en la que aparece con una figura notablemente delgada.

La hermana del fallecido ‘Rey del Pop’, Michael Jackson, publicó varias fotografías en su perfil luciendo unos pantalones negros ceñidos y una camiseta roja de manga larga.

“¡Feliz lunes a todos! Les deseo una semana maravillosa. Cuídense, manténganse saludables. Con mucho cariño”, escribió La Toya junto a las imágenes.

La reacción de los fans fue inmediata: numerosos usuarios acudieron a la sección de comentarios para expresar su inquietud por la artista, a quien vieron excesivamente delgada en las fotos.

“Dios mío, que Dios la cuide. Parece que está atravesando algo difícil. Está muy delgada”, comentó una seguidora. Otro usuario añadió: “Antes me parecía muy hermosa, ¡pero alguien que me explique qué le pasó a La Toya!”.

La artista, de 69 años, había hablado recientemente sobre su estado de salud en un video que compartió el 7 de noviembre en la misma plataforma. Allí mencionó que tenía una cita médica urgente, aunque no detalló el motivo.

“Hola chicos, espero que estén bien. Estoy nuevamente en el doctor; confío en que todo salga bien, que los resultados sean favorables. Que tengan un lindo día”, dijo en el clip mientras estaba sentada en una silla azul dentro de una clínica.

Días más tarde, compartió otro video informando que había regresado al mismo centro médico. “Estoy haciéndome revisiones constantemente”, señaló sin dar más explicaciones.

En junio de este año, La Toya comentó al Daily Mail que sigue una alimentación estrictamente orgánica basada en plantas, lo que, según ella, le ha permitido mantener su figura actual y conservarse delgada.

“Solo consumo productos orgánicos. Me aseguro de que todo lo que como lo sea, y mi dieta está prácticamente enfocada en plantas”, explicó. “Es básicamente una alimentación crucífera, y la sigo porque creo que es lo que Dios puso en la tierra para nosotros”, agregó.

Desliza

Sigue leyendo: