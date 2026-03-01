Demandan a los herederos de Michael Jackson por presunto crimen cometido por el cantante

Cuatro hermanos afirman que el fallecido cantante Michael Jackson abusó sexualmente de ellos y presentaron una demanda por tráfico sexual infantil contra los herederos del ‘Rey del Pop’.

El pasado viernes 27 de febrero los hermanos Edward, Dominic, Marie-Nicole y Aldo Cascio afirmaron que Jackson presentaron una demanda en la que afirman que Jackson los “preparó y les lavó el cerebro” usando su riqueza, su estatus de celebridad y su red de empleados y asesores. Los hermanos Cascio afirman que Jackson presuntamente se ganó la confianza de su familia, ya que su padre trabajaba en un hotel que era visitado frecuentemente por el cantante.

En la demanda los hermanos aseguran que el ‘Rey del Pop’ les dio drogas y alcohol, los expuso a pornografía y abusó de ellos individualmente. “Michael Jackson fue un depredador sexual infantil en serie que, a lo largo de más de una década, drogó, violó y agredió sexualmente a cada una de las demandantes, comenzando cuando algunas tenían tan solo siete u ocho años. La demanda alega que el abuso ocurrió durante largos periodos en múltiples lugares del mundo, incluso durante las visitas de Jackson y sus hijos a la casa familiar de los hermanos”, afirma la demanda de 23 páginas.

El abogado Marty Singer, que representa al patrimonio de Jackson, dijo a PEOPLE que la demanda es una “desesperada” apropiación de dinero. Además, alegan que en el pasado los Cascio negaron en todo momento que Jackson les hubiese hecho daño.

“Las declaraciones de los Cascio, incluidas las que aparecen en docenas de pasajes del libro de Frank Cascio de 2011, así como en entrevistas con Oprah Winfrey y otros, contradicen directamente lo que se alega ahora. En todo momento, los Cascio afirmaron constante y repetidamente que Michael nunca les hizo daño a ninguno de ellos ni a nadie más. Ante el creciente éxito financiero de los herederos, los Cascio, a través de dos abogados diferentes, amenazaron con hacer públicas acusaciones atroces que contradecían por completo sus declaraciones previas en defensa de Michael a menos que sus herederos pagaran sumas exorbitantes de dinero”, dijo el abogado Singer.

Hace un mes los hermanos Cascio comparecieron ante un tribunal de Beverly Hills para un acuerdo económico con los herederos de Jackson. Los Cascio describieron el acuerdo como “un acuerdo ilegal para silenciar a las víctimas de abuso sexual infantil”.



