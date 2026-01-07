Aseguran que Joe Jonas está saliendo con la modelo Tatiana Gabriela

Hace unos días, Joe Jonas hizo que los medios y sus fanáticos comenzaran a especular sobre una supuesta nueva relación sentimental. Los rumores comenzaron luego de que el cantante comentara una publicación de la modelo Tatiana Gabriela.

Joe Jonas comentó en la publicación un emoji de una carita babeada. Esta sería la primera relación que tiene desde que se divorció de la actriz británica Sophie Turner.

En una entrevista que Joe dio a ‘Esquire’ habló sobre su situación sentimental tras el divorcio. “Cinco conciertos seguidos no facilitan quedar con alguien para tomar un café. Supongo que Instagram y TikTok son aplicaciones, y he conocido gente así”.

Aunque los rumores se han hecho más fuertes por el comentario, en septiembre del año pasado ya se les había relacionado. Se dice que la primera vez que se les vio juntos fue en septiembre del 2025 en un café de Los Ángeles.

La modelo creció en Puerto Rico y luego se mudó a Nueva York, donde comenzó su carrera como modelo. Entre todos sus trabajos hasta la fecha, el más popular ha sido su participación en el videoclip de la canción ‘Baile inolvidable’ de Bad Bunny.

